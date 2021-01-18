美元強彈 台幣連3貶收28.49元今年新低

國際美元今 (18) 日持續彈升，亞幣普遍走貶，雖然農曆年前出口商仍有拋匯需求，推升新台幣兌美元早盤升破 28 元關卡，但央行上周五邀多家出口商「喝咖啡」，使得匯市操作偏向觀望，終場在央行調節下，匯價連 3 貶收 28.49 元，為 2021 年開紅盤以來的新低。

台股今日上沖下洗，早盤一度暴跌近 300 點，終場小挫 4 點守住 15600 點關卡，但外資已經連續三個交易日賣超台股，累計賣出約 145 億元。新台幣兌美元方面，由於出口商向來在年關前有拋匯需求，今日盤中一度升值 5.1 角，最高來到 27.97 元，但力道未如先前強勁。

外媒報導指出，台灣央行為抑制新台幣升勢，繼日前公開喊話「同舟共濟、一同穩匯」後，上周五再邀集 20 家大型出口商喝咖啡，進行柔性勸導，希望業者能秉持「分散拋匯」原則，避免匯率升值太過猛烈。

在央行雙管齊下穩定匯率下，台北匯市今日偏向觀望，成交值僅有 7.59 億美元，加上美元續走強，央行壓力暫時緩解，尾盤進場稍加調節後，即讓台幣匯價由升轉貶，收 28.49 元，貶值 1 分，續往 28.5 元關卡靠攏。

隨著美債殖利率走揚，美元獲得適度支撐，使得非美貨幣強勢格局也暫歇，韓元今日約貶值 0.27%，人民幣、泰銖、新加坡幣同步走貶，英鎊則貶 0.33%，不過，日圓兌美元則相對升值 0.1%。