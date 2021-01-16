資料分享疑慮令用戶一一跳槽 WhatsApp延後更新隱私政策

通訊服務 WhatsApp 周五 (15 日) 宣布延後實施新的隱私政策，這項政策公布後引發用戶困惑和撻伐，要求母公司臉書臉書 (FB-US) 更清楚說明資料、以及兩個平台間如何共享資訊。

資料分享疑慮導致眾多 WhatsApp 用戶跳槽到 Signal、Telegram 等服務，Singal 伺服器因湧入人數過多當機。

WhatsApp 用戶本月稍早被告知隱私政策和條款將在 2 月 8 日更新，但此期限在周五延後到 3 月 15 日，以待進一步澄清。「很多人對我們的政策更新感到困惑。有太多錯誤資訊引發疑慮，我們希望讓每個人了解我們的原則和事實。」

WhatsApp 為點對點加密服務，訊息僅供只有發送方和接收方讀取，不會儲存在臉書伺服器。但為了更積極打入企業通訊市場，WhatsApp 更新隱私政策，告知用戶某些企業很快將使用臉書的伺服器族存與消費者之間的對話。

臉書雖然表示，不會透過任何目標廣告形式取得這些訊息，但服務更新條款中的用詞仍引發 WhatsApp 使用者焦慮，擔心臉書很快就會看到他們的私密訊息。對此 WhatsApp 澄清消息有誤，所有親友間傳送的訊息仍受到點對點加密保障。

整起事件發展凸顯臉書要說服用戶隱私無虞仍有重重挑戰。這次更新條款的措辭和臉書 2016 年時的政策更新幾乎相同，之後臉書在隱私方面屢次引發爭議，甚至和聯邦貿易委員會 (FTC) 以 50 億美元和解。

日前特斯拉執行長馬斯克曾於推特上點名使用 Signal，竟讓同名的醫療設備公司 Signal Advance(SIGL-US) 股價飆漲。