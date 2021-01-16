真正「無人」機！美國FAA首次核准全自動商用無人機飛行

美國聯邦航空管理局 (FAA) 首次核准全自動商業無人機飛行，授予一家位於麻州 (Massachusetts) 的公司無人機可在無人工控制或無控制者觀察的情況下飛行。

雖然該決定限制在海拔 400 英呎以下的農村地區，但已是商業無人機向農民、公用事業、採礦公司和其他顧客擴展應用的重要一步。

這也是 FAA 往授權廣泛飛行方面又邁出一步，即針對執行特定任務的特定機器逐案免除限制。

FAA 表示，一旦這種自動化無人機的運作更廣泛，「可望讓許多能推動經濟發展的產業更有效率，例如農業、礦業和運輸，以及某些製造部門。」

FAA 先前只核准無人機偵查鐵軌、管道和一些飛行員或地面偵查員看不到的工業地點，只要這些飛行員或偵查員離無人機不遠的地方就可以，但在週四公告的文件中，更進一步批准麻州 American Robotics Inc 公司可在美國領空航行無人現場控制或監視的無人機。

FAA 週五聲明提到，「我們在發布任何無人機操作核准的消息前，都會進行徹底的安全評估。」

經過在 8 個州、4 年的測試，FAA 的決定可望帶來更大規模的測試，並打開這快速發展的無人機產業所盼望的新興商業市場。

這項核准直接受用的將是堪薩斯州、麻州和內華達州的農業營運，但 FAA 也打開了其他應用的大門，最終可能會有其他無人機型號出現，且在人口更密集的地區拉長飛行時間。

同時，產業官員表示，FAA 也示意了進一步仰賴自動化和 AI 的意圖，以利為未來無人機開啟更多航空領域。