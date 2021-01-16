拋售過頭！伯恩斯坦：Zoom Phone被嚴重低估 股價現在太便宜

視訊會議平台 Zoom (ZM-US) 自去年 10 月中旬以來股價下跌約 35%，主因投資者質疑一旦經濟重啟且至少一些企業員工重返辦公室，Zoom 的成長率還剩下多少。然而 Bernstein 分析師 Zane Chrane 認為，這波拋售恐怕過頭了。

Zane Chrane 週五對 Zoom 股票重申「優於大盤」的評級，目標價 610 美元，並稱該股是他「2021 年最高信念的選擇。」

他提到，該公司本週宣布其雲端電話服務 Zoom Phone 推出 2 年已有 100 萬名用戶，增加了他對 Zoom 股票多頭的信心。

Chrane 表示，Zoom Phone 將會比投資者普遍預期更快成為該公司重要的營收來源，在 2022 年底之前，Zoom Phone 就能擁有 800 萬以上付費用戶，到 2023 年增加至 1300 萬人。

與 Zoom 的核心視頻服務不同，Zoom Phone 沒有免費版本。Chrane 預測，到 2023 年底 Zoom Phone 服務就能創造年化營收 40 億美元，如果對該業務放上 20 倍營收估值，那麼到 2023 年底就價值 800 億美元。

然而，Chrane 發現市場對該核心視訊業務的估值僅 460 億美元，「這嚴重低估了。」他預計，由於每月活躍用戶持續增長，遠程聘僱加速成長，且 Zoom 在 app 商店的下載程度高，所以其核心視訊會議業務「在 2021 年及其後會保持強勁成長。」

由於近期價格反轉走跌，「對更多投資者來說，該股現在已經到達一種更可口的切入點了。」

Zoom 週五小漲 0.34%，收 384.53 美元。