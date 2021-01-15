台股洗出4435億元歷史天量 這三檔ETF重獲小股民青睞

台股今 (15) 日開盤跳空大漲逾 300 點站上萬六後，隨即引爆多殺多賣壓，終場翻黑跌近百點，加計盤後共洗出 4435.7 億元的歷史天量，盤中零股市場同樣交投熱絡，成交值達 29.9 億元，有一半來自護國神山台積電 (2330-TW)，其中，0050、00881 及 0056 三檔 ETF 又重新獲得小股民的青睞。

台積電法說會報佳音，第 1 季及全年營運展望樂觀，並大舉上調資本支出至 250-280 億美元，儘管昨天遭到外資賣超逾 3 萬張，但小股民仍積極參與台積電等高價股行情，觀察盤中零股交易市場的成交值，台積電昨日衝出 17.86 億元新高後，今日再爆 14.44 億元，交投相當熱絡，占整體成交金額近半。

就今日成交人氣排行榜來看，台積電以 235.4 萬股居冠，鴻海 (2317-TW) 成交股數 104.2 萬股居次，第 3 至 5 名為元大台灣 50 (0050-TW)、長榮 (2603-TW)、台達電 (2308-TW)，盤中零股交易成交量分別是 40.9 萬股、34.7 萬股、33.9 萬股。

值得注意的是，國泰台灣 5G+ ETF(00881-TW) 憑藉「國民 5G ETF」之姿，近期持續受到買盤追捧，儘管今日拉回整理，但也衝出 24.6 萬股的成交量，登上人氣排行榜第 6 名。不過，00881 日前屢創天價，國泰投信日前呼籲投資人買進時，宜留意即時折溢價幅度，勿過度追價。

第 7 至 10 名依序為聯電 (2303-TW)、玉山金 (2884-TW)、元大高股息 (0056-TW) 與和碩 (4938-TW)，成交量均超過 19 萬股，盤中零股交易近兩日交投相當熱絡，持續為台股注入資金活水。