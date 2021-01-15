萬六曇花一現 台股多殺多爆巨量跌90點收15616點 周線仍寫連11紅

台積電法說會報佳音續寫天價，帶動台股今 (15) 日開盤大漲逾 300 點，跳空登上萬六，但盤勢頗有利多出盡的味道，引爆多殺多賣盤，權值股賣壓沉重，拖累指數翻黑，高低震盪達 420 點，終場下挫 90.8 點或 0.58%，收 15616.39 點，並再爆出巨量 4331.56 億元，僅次 1 月 6 日。加權指數本周累計上漲 152.44 點，周線拉出連 11 紅。

台積電去年第四季雙率均優於財測預期，今年第一季營運估維持高檔，並樂觀看待全年展望，周四 ADR 續創新高後，今天開盤大漲逾 5%，站上 625 元改寫天價，不過，隨著高檔賣壓出籠，漲勢隨之收斂，收 601 元，漲幅 1.5%。

大型權值股普遍翻黑，聯電、聯發科、大立光、台達電等下挫 1-3%，台塑、台化、國泰金、兆豐金與中鋼等金融傳產股同樣賣壓沉重，盤面上，僅擁利多題材個股仍維持上漲走勢，包括聯詠、和碩、亞德客 - KY 等。

台積電估今年資本支出 250-280 億美元創歷史新高，高於市場預期，資本支出暴增概念股今日早盤全面狂歡，包括萬潤、家登、亞翔、京鼎、瑞耘、漢唐、弘塑等，但盤中後均震盪下挫。合作夥伴封測廠日月光投控及精材同步翻黑，僅精測仍維持上漲走勢。

此外，華新科東莞廠火災、日本村田旗下福井宮崎工廠近日因大雪停工，被動元件供給雪上加霜，不過受到大盤震盪影響，國巨、華新科、大毅、凱美等表現開高走低、相對弱勢。

空方狙擊目標也鎖定航運股，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海全面跌停，分別收 34.25 元、23.35 元、43.25 元，四維航、中櫃、中航、新興等散裝貨運族群，也都重挫逾半根停板。