【日盛投顧】創新高後帶量長黑

◆盤勢分析

1. 護國神山 2330 台積電法說會公布獲利及資本支出超乎預期，帶動加權指開盤後一度攻上 16,000 大關之上，但隨即遭遇獲利回吐的賣壓，加上其他權值股表現弱勢，3008 股王大立光持續破底創下 2020 年以來新低，指數呈現帶量開高走低收黑，；OTC 指數跌幅比集中市場大。盤面資金聚焦 2330 台積電及相關設備股及部分 IC 設計及遊戲個股，終場指數下跌 90.8 點，跌幅 0.58%，收在 15,616.39 點，成交金額為 4,376.35 億元。三大法人合計賣超 87.48 億元：外資賣超 40.55 億元、投信賣超 7.27 億元、自營商賣超 39.65 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：利多帶量下跌，短線進入整理機會很大。

(2)、均線：跌破 5 日線，下檔支撐為 10 日線 (約 15,371 點) 附近，壓力為 16,000 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 高檔死亡交叉，短線上要提防拉回整理。

3. 櫃買指數下跌 1.72%，收在 184.68 點。短線支撐為 180 點附近，壓力為 190 點附近。

4. 台股選股方向可留意遊戲、設備、IC 設計、食品、自行車等。

結構台積電及相關供應鏈吸金

1. 晶圓代工：護國神山 2330 台積電再度發威，法說會公布的獲利及資本支出再度超乎市場預期，周五股價跳空上漲再度創下新高，成為週五市場盤面最吸金的個股，不過也因資金過於集中，並未帶動其他晶圓代工相關個股連動上漲。

2. 設備：受惠 2330 台積電法說會資本支出增加超乎市場預期，半導體設備廠聞訊開高，3413 京鼎及 6187 萬潤盤中一度攻上漲停，股價皆再度創下新高，無塵室大廠 2404 漢唐股價也同樣再創新高，同為 2330 台積電 EUV 供應鏈 3680 家登也逆勢收紅。

3.IC 設計：受惠於 USB 電力傳輸晶片出貨暢旺，2436 偉詮電股價攻上漲停；受惠去美化商機的 3661 世芯 - KY 營收持續成長，加上即將現金增資，近期股價持續強勢，周五股價逆勢再度上漲超過 5%。

4. 操作建議：台股周五在 2330 台積電大利多情況下，出現帶量長黑跌破 5 日線，似乎有利多出盡的疑慮，加上外資期貨空單仍有 2 萬口以上，短線上我們認為加權指數有拉回整理的疑慮，操作上勿過度追高，靜待拉回量縮在逢低布局，選股佈局上可留意遊戲、設備、IC 設計、食品、自行車等。