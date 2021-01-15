台股摜破5日線上沖下洗震盪逾400點 三大法人聯手賣超87.47億元

台積電法說會報佳音，股價續寫新高，帶動台股今 (15) 日開盤大漲逾 300 點，直接飛越萬六大關，但盤中引爆多殺多賣壓，拖累指數翻黑，終場下挫 90 點，收 15616 點，摜破 5 日線，高低震盪逾 420 點，三大法人聯手賣超 87.47 億元，在多方交戰下，爆出歷史次高巨量 4331 億元。

加權指數本周累計上漲 152.44 點，周線拉出連 11 紅。觀察今日籌碼面，外資昨天賣超 89 億元後，今天再賣超 40.47 億元；投信同步賣超 7.27 億元；自營商也轉為賣超 39.67 億元。三大法人合計賣超 87.47 億元。

台積電去年第四季雙率均優於財測預期，今年第一季營運估維持高檔，並樂觀看待全年展望，周四 ADR 續創新高後，今天開盤大漲逾 5%，站上 625 元改寫天價，不過，隨著高檔賣壓出籠，漲勢隨之收斂，收 601 元，漲幅 1.5%。

大型權值股普遍翻黑，聯電、聯發科、大立光、台達電等下挫 1-3%，台塑、台化、國泰金、兆豐金與中鋼等金融傳產股同樣賣壓沉重，盤面上，僅擁利多題材個股仍維持上漲走勢，包括聯詠、和碩、亞德客 - KY 等。

台積電估今年資本支出 250-280 億美元創歷史新高，高於市場預期，資本支出暴增概念股今日早盤全面狂歡，包括萬潤、家登、亞翔、京鼎、瑞耘、漢唐、弘塑等，但盤中後均震盪下挫。合作夥伴封測廠日月光投控及精材同步翻黑，僅精測仍維持上漲走勢。

空方狙擊目標也鎖定航運股，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海全面跌停，分別收 34.25 元、23.35 元、43.25 元，四維航、中櫃、中航、新興等散裝貨運族群，也都重挫逾半根停板。