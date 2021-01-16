〈熱門股〉愛普業外大進補 單周飆漲23%攀新高價

記憶體設計廠愛普 (6531-TW) 在業外處分日本孫公司收益挹注下，去年 11 月單月每股賺 5.49 元，加上轉型效益顯現，激勵本周股價強漲，周五 (15 日) 收在 612 元，改寫收盤新高價，單周漲幅高達 23%。

愛普 2019 年起進行經營策略調整，聚焦高毛利客製化產品及服務，持續朝記憶體矽智財 (IP) 授權、AI 及高效運算等相關領域深耕，營運策略轉型效益並已逐步顯現。

在轉型逐步到位下，愛普將營運依業務結構拆分為 IoT 與 AI 兩個事業部，其中，IoT 事業部目標為全球最大 IoT 邊緣終端記憶體供應商，商業模式是銷售客製化記憶體實體產品，也就是包含獨有 IP 的記憶體銷售業務；AI 事業部除傳統的設計服務，重點將著眼邏輯與 DRAM 3D 堆疊技術，商業模式為收取 IP 授權金及權利金。

愛普將晶圓堆疊晶圓 (WoW)3D 先進封裝技術，命名為 VHM(Versatile Heterogeneous Memory)，現著手申請商標中，並得到晶圓代工廠與多家客戶支持，已開始貢獻權利金收入，今年可望量產。

愛普去年 11 月受惠業外認列孫公司收益挹注，單月稅後純益 4.05 億元，年增逾 16 倍，每股純益 5.49 元。去年全年營收 35.52 億元，年增 2.7%。