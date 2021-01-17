台股指數高檔震盪 外資期現貨不同調留意短線漲多拉回風險

在熱錢派對加持下帶動台股驚驚漲，指數一度攻上「萬六」後回測 5 日線，終場收在 15616.39 點，富蘭克林華美投信表示，元月行情在權值股推升指數上攻，但外資買現貨，卻在期貨市場布空單，須留意漲多拉回風險。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，資金行情推升大盤成交量至 3800 億元左右，短線大盤指數也墊高至 15000 點之上，多頭趨勢仍在，但因成交量已放大至 4000 億元以上，融資餘額也逼近 2000 億，反應股市短線有過熱的疑慮。

周書玄進一步指出，元月以來外資持續回補台股，大型權值股股價持續向上攀高，外資買超如半導體晶圓代工、IC 設計、台塑四寶、鋼鐵與航運等龍頭類股，然而留意外資雖於現貨市場買超大型股，但期貨市場卻站在空方，研判短期內投機意味較濃厚，導致近期股市中籌碼較混亂。

從財報公布上看來，元月進入財報公布旺季，但匯率強升可能影響財報表現，觀察美、台、中國重點公司對於今年第一季展望，根據市場預估在手訂單仍佳，上游產能吃緊，下游加班生產，但要留意貨櫃航運是否能準時交付運送，進而錯失銷售旺季，多數訂單因塞車仍排隊出貨，使供應不及連帶影響表現。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受惠於產業展望樂觀以及資本支出擴大等利多激勵下，帶動讓半導體整個族群以及設備股，指數攻上萬六的企圖心強烈，但因短線籌碼凌亂等干擾，上下波動幅度拉大，盤中高低點超過 400 點。

但廖哲宏認為，台股基本面持續變好態勢並未改變，加上缺料、缺貨的關鍵零組件類別持續擴大，需求持續緊俏，顯示市場仍正向看待台股後續終端市場需求和補庫存的需求，近期可再觀察美股重要科技股法說展望。