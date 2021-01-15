〈三星新機登台〉S21系列1/29在台上市 較前代價格降幅最高達7000元

三星發表上半年旗艦機 S21 系列，即日起開始預購，預計 1 月 29 日於各大通路上市，其中，基礎版 S21 售價不到 3 萬元即可入手、僅 2.59 萬元，較前一代 S20 降價達 7000 元，三星看準新機在價格、促銷活動及電信商助攻下，銷量有望較前代成長 2 成以上。

三星 S21 系列跟隨蘋果作法，以環保為由不附贈耳機與充電線，價格全面調降，S21 最低售價 2.59 萬元，對比前代 S20 售價 3.29 萬元，調降 7000 元；S21 + 售價 3.09 萬元，也有 6000 元降幅；頂規 S21 Ultra 調降 4000 元。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，新機具備三大優勢，包括價格調降「有感」、上市時程在農曆年前，將會搭配一系列促銷活動，以及電信商助攻下，估 S21 系列新機銷量較前代成長 2 成以上，回到 2019 年 S20 系列銷量水準。

陳啓蒙預估，根據過往銷售經驗，新機上市初期高規銷量比重高，估 Ultra 佔 40%、S20 + 佔 40%、S20 佔 20%；新機上市一段時間後，中階機款銷量回逐步擴大，估比重將分別為 30%、50%、20%。

過去 S 系列新機發表時間落在 2 月中旬，今年新機發表時程提早一個月，對此，陳啓蒙表示，並無因為疫情或是其他因素導致發表會提前，總部一切就緒後，便展開新機發表會，且三星創新速度未放緩，一切水到渠成。