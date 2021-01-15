〈陸股盤後〉上證上沖下洗收小紅 外資連11周買超

鉅亨網編輯江泰傑 2021年1月15號16點20分

周五 (15 日)A 股三大指數早盤延續前兩個交易日回檔的壓力，但在最大權值股金融異軍突起扮起撐盤要角下，再配合重挫的白酒類股縮小跌幅後，拉抬三大指數由黑翻紅，終場以小漲作收。

盤面上，環保工程、塑膠製品、固態電池、石墨烯、金融等概念股漲幅較大，白酒、電信、鋼鐵、港口、航空跌幅較重。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證上漲 0.01%，報 3566.38 點；深證成指下跌 0.26%，報 15031.70 點；創業板指上漲 0.02%，報 3089.94 點。本周上證下滑 0.1%、深證下挫 1.9%、創業板指下跌 1.9%。

北向資金進出方面，周五北向資金買超人民幣 8.02 億元，其中滬股通賣超人民幣 3.39 億元，深股通買超人民幣 11.41 億元。北向資金已連續八個交易日買超，金額累計逾 420 億人民幣。另一方面本周北向資金合計買超金額達 179.59 億人民幣。

產業消息

美國商務部宣布將禁止與俄羅斯、中國、伊朗、委內瑞拉、朝鮮和古巴等國進行特定交易，以確保美國通訊和技術供應鏈安全。5G 概念股下滑，中興通訊下挫 2.3%、聯通下滑 0.9%、移為通信重挫 8.2%、晶方科技大跌 7.3%、聞泰科技重挫 5.4%。

法人觀點

財信證券分析，市場回檔的趨勢是以賣出高估值的思維為主，並轉進低估值的銀行、地產、建築、鋼鐵、公用事業、交通運輸、傳媒等類股。不過中長期來看，這個趨勢是會持續還是暫時如此仍有待觀察。

財信證券指出這個趨勢短期無法一蹴可幾，低估值類股也難呈現全面性大漲的格局。因此投資人在操作上短線建議精選個股，重點配置銀行、地產、建築、傳媒等龍頭個股。

國盛證券則提到，近期熱門被法人認養的個股有出現鬆動，法人換股會更視低估值及科技股超跌後的機會。操作上，雖目前類股群漲跌嚴重分歧，但指數下跌空間有限，重個股輕指數的結構性投資機遇可能將一直延續到春節前。

【鉅亨獨賣】新光恒生科技指數基金，1/11 起霸氣登場！