〈陸股盤後〉不論漲跌外資狂掃貨 上證回檔約1%

周四 (14 日)A 股三大指數開低震盪，陸股連續兩個交易日回檔，不過今日盤面上下波動劇烈，特別是創業板指一度重挫 2%，隨後急拉至平盤附近，但又再度回跌，顯示出市場看法開始有所分歧。

值得注意的是，科創 50 指數今 (14) 日表現最為亮眼，盤中一度狂飆 5%，不過收盤則拉回至上漲 2.83%，報 1447.27 點。

滬深兩市成交金額仍破兆元水準，已連續九個交易日出現此驚人成績，今日成交金額 1.12 兆人民幣。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證下跌 0.91%，報 3565.90 點；深證下跌 1.92%，報 15070.13 點；創業板指下跌 1.31%，報 3089.18 點。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 51.06 億元，其中滬股通買超人民幣 21.46 億元，深股通買超人民幣 29.6 億元。北向資金已連續七個交易日買超，金額累計逾 410 億人民幣。

產業消息

法人預估 2020 年全球半導體材料市場規模將達到 529.4 億美元，2021 年將增長至 563.6 億美元，年增 6%。光阻劑概念股應聲上漲，滬矽產業大漲 13.66%、芯原股份勁揚 10.06%、安集科技狂飆 10.03%、晶方科技漲停。

中國自主研發設計、自主製造的全球第一台高溫超導高速磁浮工程樣品車及試驗線正式啟用，利多消息帶動相關概念股上漲，日月明、寶光股份、祥和實業、中國中車紛紛漲停、天鐵股份大漲 11.61%、朗進科技勁揚 8.85%。

法人觀點

粵開證券認為，短期來看資金流向產業龍頭的情況仍將延續，指數會保持高檔震盪的結構性行情。目前流動性整體較為充裕，外在不確定性消失帶來的市場風險偏好提升，再加上年報和第一季業績可望改善，及十四五政策催化，預計春季牛市行情將會延續。

