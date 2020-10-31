〈財報〉疫情使營運承壓 埃克森美孚連三季虧損 Q3營收年減近30%

疫情擔憂持續打擊原油需求，埃克森美孚 (Exxon Mobil) 週五 (30 日) 公布第 3 季財報，儘管較上季收斂，Q3 淨虧損仍高達 6.8 億美元，為連續三季虧損，Q3 營收大減近 30%，企業營運仍承壓。

週五美股盤中，埃克森美孚 (XOM-US) 跌 2.23%，暫報 32.235 美元。

埃克森美孚股價月線圖 (圖：鉅亨網)

Q3 財報關鍵數據：

營收：462 億美元，季增 42%，年減 29%，略優於 Refinitiv 預期的 460.1 億美元

淨虧損：6.8 億美元，Q2 淨虧損為 10.8 億美元

每股淨損：15 美分，Q2 每股淨損 26 美分

調整後每股淨損：18 美分，略優於 Refinitiv 預期的虧損 25 美分，Q2 每股淨損 70 美分

資本及探勘支出：41.33 億美元，季減 22.4%，年減 47%

原油產量：370 萬 / 日，季增 1%

單季表現來看，Q3 營收較上季明顯改善，且優於華爾街預期，埃克森美孚表示，這是因為需求回升正處於初期階段。

執行長 Darren W. Woods 於聲明表示，對於公司的長期策略及業務基礎充滿信心，並稱公司正在努力實現今年資本支出目標，即 230 億美元。

2021 年的資本支出計劃將於 Q4 提交董事會審查，預計將落在 160 億至 190 億美元間，低於今年目標。

作為重組計劃一部分，埃克森美孚昨 (29 日) 表示，計劃在 2022 年底前於全球裁員 15%，約 1.4 萬人，其中包含美國約 1900 個職位，同時宣布將 Q4 股息維持在每股 87 美分，近 40 年來首度未上調股息率，目前落在 10.56%。

今年以來，埃克森美孚股價已暴跌近 50%，落後於美國同業雪佛龍 (CVX-US)，使股息率飆升至 10% 以上，意味著投資人預期派息將萎縮。