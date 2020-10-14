IMF警告：金融市場仍可能出現大幅調整

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續在全球延燒，國際貨幣基金組織 (IMF) 警告，若疫情持續存在，經濟復甦所需時間將比預期更長，未來幾個月股市可能遭遇下跌，並出現大幅調整。

報導指出，目前股市已自 9 月份的低點反彈，並且迄今總體上依然走高，像是標準普爾 500 指數今年迄今上漲了 8% 左右，那斯達克指數也大漲了 30% 以上，這樣積極的走勢明顯與受疫情嚴重衝擊的經濟情況形成了鮮明對比。

IMF 貨幣與資本市場部主任 Tobias Adrian 表示，股市估值不斷上漲，經濟活動卻持續疲軟且前景充滿不確定性，金融市場與現實呈現脫節。他警告表示，如果經濟復甦被推遲，投資者的樂觀情緒可能就會減弱。

「投資者相信市場將持續受益於政府政策的支持，資產估值可能會在一段時間內保持高位。但是，如果經濟復甦被推遲，金融市場就可能會出現急劇調整或是週期性波動的風險。」Adrian 說道。

Adrian 也表示，在疫情大流行期間，金融市場的表現「異常出色」。他表示：「我們的確看到了包括部份股票在內的許多資產估值的過高。」

花旗集團在先前也曾表示，面對艱難的時期，股市卻「遙遙領先」，與經濟基本面大幅脫節，建議企業客戶在市場意識到疫情的真正成本之前，盡可能發債或增資，以籌集更多的資金。

花旗集團投行業務主管 Manolo Falco 表示：「我們明確認為市場遙遙領先於現實情況，建議所有客戶在盡可能的情況下進入市場融資，因為我們認為現在的定價已經很好了。」