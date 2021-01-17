再遭緊箍咒！支付寶、理財通禁售網路存款商品

中國政府擴大收緊網路金融業務，15 日晚間發布通知規定，商業銀行不得透過非自營網路平台，經營銀行存款業務。也就是說，消費者無法再透過支付寶、騰訊理財通、京東金融、度小滿金融等平台購買一度火熱的網路存款產品。

中國銀保監會、人民銀行近日發布《關於規範商業銀行通過互聯網開展個人存款業務有關事項的通知》，明訂商業銀行不得透過非自營網路平台開展定期存款和定活兩便存款業務，但不限於由非自營網路平台提供行銷宣傳、產品展示、資訊傳輸、購買入口、利息補貼等服務。

對於已經透過商業銀行非自營網路平台進行存款的消費者，銀保監會、人行有關部門負責人表示，商業銀行透過非自營網路平台已經辦理的存款業務，到期後自然結清。

中國去年 11 月以來加強以反壟斷法整頓「平台經濟」，螞蟻集團原訂全球規模最大的 IPO 閃電喊停，並被要求整改；阿里巴巴、騰訊、美團皆遭調查。

中國人行金融穩定局長孫天琦去年底表示，近 2 年多家銀行在網路金融平台推出存款產品，但網路金融平台此類金融業務屬於「無照駕駛」的非法金融活動，也應納入金融監管範圍。

中國銀保監主席郭樹清先前也抨擊，部分網路金融服務為了誘導消費，而放貸給欠缺還款能力的人。他並指出當局將關注大型科技公司涉足金融的風險，避免「大到不能倒」情況的出現並抨擊。