一銀入列「大到不能倒」系統性銀行 兩招因應緩解增資壓力

因應「大到不能倒」資本計提增加，第一金控 (2892-TW) 擬調整股利政策，並提高資本支出效率，減少承做資本消耗的業務，據了解，今年現金股息很可能微幅調降，提高股票股利。

金管會去年底宣布將第一金核心子公司第一銀行列為「系統性重要銀行」，意即一銀必須在 4 年內增加 4% 資本計提，因應資本需求增加，也牽動銀行股政策。

公股行庫因應繳庫需求並滿足股東期待，過去幾年股利政策多半偏重以現金股息為主。以第一金為例，自 2017 年起，除 2018 年外，每年現金股息至少 1 元，去年現金股息更提高 1.05 元，加上 0.3 元股票股利，合計每股發放 1.35 元股利。

第一金去年稅後純益 168.08 億元、每股純益 1.31 元，以平均盈餘配發率 8 成估算，今年每股約可配發 1.04 元股利，但據了解，考量「系統性重要銀行」所需的資本增提需求，第一金今年很可能微幅調降現金股息、拉高股票股利。

此外，第一金也將以撙節資本使用緩解潛在的增資壓力，一銀去年來自利息與手續費收益比重分別為 65%、16%，今年預計將利息收益比重提高至 68%、手續費收益比重提高至 18%，至於金融交易則考量市場波動，擬調降至 13%。

其中放款業務部分，一銀仍持續深耕中小型企業放款，去年對中小企業放款餘額達 7910 億元，是 2010 以來連續 11 年搶下中小企業放款龍頭寶座；另外，一銀近 2 年新增 2.8 萬戶中小企業，占全體國銀比重 2 成，積極耕耘中小企業放款市場。