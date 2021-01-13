比特幣跌勢擴大 退守33000美元 Cuban：將如網路泡沫再次破裂

比特幣價格周三 (13 日) 持續滑落，一度失守 33000 美元關卡，目前表現為去年 3 月以來最糟糕的一周，也有更多人表態對比特幣熱潮前景的懷疑。

主要交易所報價數據顯示，比特幣一度下跌近 8%，之後跌幅略為縮小。至台北時間下午 13:45，比特幣報約 33049 美元，24 小時跌幅 6.3%。比特幣在 1 月 8 日創下近 42000 美元的紀錄，但本周最低曾跌至約 30300 美元。

(圖表取自 Coindesk)

這輪波動引來對人們對 2017 年 12 月比特幣泡沫的回憶，當時比特幣大漲後迅速暴跌，一路下探，至 2018 年 12 月時達到最低 3400 美元左右。

富豪投資者、達拉斯獨行俠隊擁有者 Mark Cuban 本周發推文表示，加密貨幣交易就像是 1990 年代末的網路股票泡沫，對許多公司和投資人造成了災難性的後果。他還警告，投資人勿輕信推銷手法，這些人試圖證明當前的價格是合理的。

他說：「但最大的推銷是稀缺與需求，僅此而已。」

比特幣愛好者相信，2018 年的崩跌不會重演。Nickel Digital Asset Management 聯合創辦人 Michael Hall 表示，比特幣的前景並未發生變化，現在正歷經上行波動，這次波動可能很快會結束。

瑞銀 (UBS) 分析師發布報告認為，鑑於加密貨幣的高波動性和過去的虧損規模，它們可能對投機者具有吸引力，但它們既不是避險資產的合適替代品，也不一定有助於投資組合的多元化。

摩根大通策略師本月表示，如果比特幣的波動顯著緩和，從而吸引更多機構投資人，那麼這種數位資產作為一個資產類別，可與黃金展開競爭，長線有升至 146000 美元的潛力。