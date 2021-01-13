面對中國強大對手 大金空調推模組化設計

根據《日本經濟新聞》週三 (13 日) 報導，日本空調大廠大金工業 (Daikin)(6367-JP) 為讓家用空調所使用的零件在全球共通，要在 2023 年全面導入新的設計手法。

未來大金家用空調產品所使用的熱交換器及風扇等零件，不再因為機種不同而產生重新研發的必要，新產品的研發時間及成本可減至一半以下。這類作法在汽車業界早已行之有年，這回大金之所以決定仿效，也是為了在與中國廠商的激烈競爭中提升競爭力。

在家用空調所使用的零組件當中，熱交換器、風扇、馬達等「基本模組」約占整體的 5 到 6 成，大金打算針對這類零件在全球進行共通化作業。另外，自動清洗濾網的模組等，這類被定位為可提升商品附加價值的「機能模組」，也能配合各地氣候及消費者所得水準來決定加裝與否。

目前大金只有 3 成左右產品導入這種模組方式，2021 年將增至 4 至 5 成，到了 2023 年要擴展至全機種。

有關空調設備的研發期間，從企畫到完成大概需要 1 年到 1 年半左右的時間。大金的全新手法，利用共通組件像組積木般的搭配組合，不僅效率大幅提升、還能大幅減少研發時間及成本。

大金的家用空調面對來自中國的強勁競爭對手，也迫使他們必須更進一步的降低成本。例如中國珠海格力電器 (簡稱格力、Gree) 的生產及銷售每年高達 3000 萬台規模，是大金的 3 倍以上。零件調度的能力強大，在東南亞及歐洲等全球市場加強攻勢。