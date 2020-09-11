美擬禁新疆棉 南紡受惠大 總座：將迎轉單及漲價雙重效益

美國傳出有意制裁新疆棉製產品，國內棉紡大廠南紡 (1440-TW) 總經理王立範今 (11) 日指出，公司主要採用美國棉與印度棉，可望迎來轉單效益，且南紡還有低價的棉原料庫存，美國棉價已連日走揚，可望享有漲價效益，南紡將成此波美制裁中國棉製產品下的最大受惠者。

外媒指出，美國政府基於保護新疆維吾爾人權的目的，研擬禁止新疆棉製品銷美，若品牌商產品採用新疆棉恐受到制裁，預計該禁令形式將是「扣留釋放令」，由美國海關和邊境保護局發佈。

針對美國可能禁止新疆棉銷美的消息，中國媒體也報導，目前許多供應鏈已接獲品牌客戶要求，禁用新疆棉作為製造生產原料，以降低影響，中國廠商即便要取得美國棉與印度棉，也因政治緊張衝突問題影響，取得上有一定難度。

據了解，中國的棉花產量約佔全球棉花供應量 25%，當中新疆棉約占整體中國棉產量的 85%，禁令形成後，轉單效益可期。

王立範對此認為，美國制裁新疆棉，將直接影響中國棉紡廠，品牌廠可能會直接轉移生產供應鏈，以避開禁令風險，非中國的棉紡廠都將受惠，其中南紡原料主要採用美國棉，小部分是印度棉，且產地集中越南，可因此直接受惠。

另外，他也說，目前市場已出現預期心態，看好美國棉需求將增加，美國棉價已連日走揚，南紡手上還有 6 個月的原料庫存，且成本低於市價，後續可享有漲價效益，近一步改善產品利差。

除南紡外，大東 (1441-TW) 近年也將棉紡重心移往越南，也可望成為此波美中紛爭下的受益者；另外，利華 (1423-TW) 雖然以綿羊毛的毛紡為主，但公司認為，新疆棉若遭禁，部分純棉紡需求將轉為混紡 (棉花 + 羊毛)，正向看待此事。