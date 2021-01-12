〈工具機業展望〉上銀產能滿載訂單至5月 不排除二波漲價

上銀集團總裁卓永財今 (12) 日表示，目前集團旗下上銀 (2049-TW)、大銀 (4576-TW) 訂單能見度看至 5 月，訂單爆滿，產能供不應求，上半年業績可望逐季成長，並優於去年同期，而上銀去年底兩大產品線已調漲至少 5%，不排除第二波漲價。

台灣工具機暨零組件工業同業公會今日舉行工具機年度展望記者會，卓永財會後受訪時表示，上銀、集團旗下大銀訂單滿載，過年產線將加班趕工，4、5 月訂單也爆滿。

上銀近來晶圓機器人與系統件訂單也滿載，產能供不應求，而迴轉工作平台直驅馬達也打入日本三大工具機廠之一，可望在今年的國際大展中亮相。

整體而言，卓永財表示，上銀第一季業績將優於去年同期，上半年業績將逐季成長，並優於去年同期；而上銀及大銀今年營收、獲利都會較去年成長。

反映原物料漲價、運費增加，上銀去年 12 月起調漲包括線性滑軌、滾珠螺桿等產品線，漲幅至少 5%，卓永財表示，今年上半年是否會再調漲，要觀察景氣、貨運費用等因素，不排除二次漲價。

為因應擴產需求，上銀也持續在國內獵地，除在既有的雲科、嘉義大埔美擴產外，也將在台中找地；海外新廠方面，中國蘇州二期上半年完工，義大利新廠已發包，預計 2022 年完工，而日本神戶新廠預計 2023 年完工。今年不含購地的資本支出規模，約落在新台幣 30 至 40 億元間，維持往年水準。

