刺激政策擴大憧憬促使空頭暫停 美元延續反彈

美國公債殖利率大幅上漲，以及市場對更多刺激政策將提振美國經濟的憧憬下，促使部分投資者減少了作空押注，使得美元在週一 (11 日) 持續反彈，進一步遠離近期創下的多年來低點。

總統當選人拜登 (Joe Biden) 將於 1 月 20 日正式就任，民主黨人更在近期掌握了國會兩院的控制權，在這樣的優勢下，拜登也承諾將額外支出數兆美元作為疫情紓困措施。

受此消息激勵下，美國 10 年期公債殖利率在今年上漲超過 20 個基點，至 1.1187%，推動美元兌日圓在週一升至一個月來新高的 104.2 日圓，利率的上升也促使部分美元空頭暫停。

澳幣與紐西蘭元兌美元的匯率下跌超過 0.6%，跌至一周以來新低，而歐元和英鎊對美元則下跌 0.3%，達到兩週以來新低。歐元兌美元價格跌至 1.2167 美元，上週曾攀升至 1.2349 美元。

澳洲國民銀行外匯策略主管 Ray Attrill 表示， 他尚未押住這波反彈，因為殖利率的變動往往需要一段時間才能在貨幣市場上顯現出來，而且額外的刺激措施也不是絕無意外的事情，並且還有著其他影響美元的因素仍然存在。

美國私人銀行 Brown Brothers Harriman 全球貨幣策略主管 Win Thin 則在先前認為，因為疫情的升溫恐將導致美國第四季和第一季部分經濟成長放緩，美元可能會從當前水平再下跌 4% 至 5%。

不過，儘管 Thin 看跌美元，但是他也表示，美元的弱勢是暫時性周期性的低迷，而不是許多專家所認為的美元結構性下跌。