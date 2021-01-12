〈全數位CES〉英特爾推4款新處理器 第12代處理器也亮相

美國消費性電子展 (CES) 北美時間 11 日線上開展，處理器大廠英特爾 (INTC-US) 也推出一系列新品搶市，包含針對商務、教育、行動、遊戲運算平台等應用的新款個人電腦處理器 (CPU)，也首度公開第 11 代 Intel Core S 系列桌上型電腦處理器 (代號為 Rocket Lake-S)、第 12 代處理器 (代號為 Alder Lake) 產品。

英特爾表示，針對商務使用環境推出第 11 代 Intel Core vPro 平台、Intel Evo vPro 平台，提供高效能與全方位硬體安全性，教育市場則推出新款 N 系列 10 奈米 Intel Pentium Silver 與 Intel Celeron 處理器，提供媒體與協同平衡性。

電競遊戲市場方面，英特爾指出，將推出第 11 代 Intel Core H 系列筆電處理器，延伸第 11 代筆電家族產品，提升玩家使用效能，包含宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW)、Vaio 等也將在 CES 發表搭載第 11 代 Intel Core H35 系列處理器的新品，估今年上半年將有逾超過 40 款新品推出，另外，英特爾也將針對桌上型等級遊戲與創作者，推出 8 核心處理器。

另一方面，英特爾也搶先展示下世代產品，其中，S 系列將以 i9-11900K 為主角，相比前一世代具備 19% 的每時脈週期指令數量 (IPC) 改進，預計本季推出，第 12 代處理器 Alder Lake，則預計下半年推出，該款處理器也將成為英特爾首款採用新版、強化後的 10 奈米製程的 SuperFin 處理器。