〈台股盤中〉台積電領軍再衝15642點續寫新高 高低震盪逾170點

台股今 (12) 日早盤以小跌 7.77 點開出，隨後在台積電、聯發科領軍下，指數再度攻高站上 15642.03 點歷史新高，但受美國華府進入緊急狀態、高檔賣壓出籠影響，指數一度由紅翻黑，高低振盪逾 170 點，今預估成交量 3500 億元。

觀察權值股表現，權王台積電延續近期強勢表現，股價開高震盪，早盤最高衝上 593 元，再度改寫歷史新天價，市值衝破 15.37 兆元，雙寫新猷，帶領大盤早盤創高，大立光、鴻海則相對弱勢，跌幅超過 2%，聯發科早盤創高後也回測平盤上下震盪。

盤面上 IC 封測族群表現強勢，日月光投控傳出訂單供不應求，將調漲售價，漲幅超過 3%，帶動同族群欣銓、頎邦、華東、南茂表現也不俗，另外，在全球疫情升溫下，防疫概念股中美德醫 - DR、恆大、康那香等漲幅也超過 5%。

電動車題材也持續發酵，鴻家軍中鴻準傳出擔綱輕量電動車的技術開發要角，今開盤跳空亮燈漲停，連兩日鎖死漲停板，相關概念股有量、車王電、致茂、健策、台達電表現也不俗。

航運族群則漲多拉回，相對弱勢，陽明打入跌停價位，長榮、萬海跌幅也超過 3%，志信、四維航、新興、榮運、亞航也都在盤下震盪，另外，受比特幣回檔影響，板卡族群也相對弱勢，青雲、映泰、撼訊、麗臺跌幅都超過半根停板。

從大盤成交比重來看，仍以電子族群成交比重為重，達 69%，傳產、航運族群則相對弱勢，匯市方面，新台幣持續走升，早盤一度強升逾 4 角，最高觸及 27.989 元。

法人表示，台股短線正乖離過大，將面臨高檔獲利了結賣壓，盤勢將轉為震盪整理格局，但長線多頭走勢仍未明顯受壓抑，近期將進入美股財報周、台積電週四也將舉辦法說，投資人可留意相關市場消息。