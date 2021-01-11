〈美股盤前要聞〉美入冬後疫情升溫 美股期貨下跌

入冬後美國疫情升溫，導致 12 月就業市場再陷萎縮，美國總統當選人拜登呼籲立即推出數兆美元的財政刺激，美股期貨在週一 (11 日) 下跌。

1. 美就業萎縮 拜登將推數兆美元刺激方案

在美股上週五創下歷史新高後，美股期貨週一 (11 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.61%，標普 500 期貨跌 0.54%，斯達克 100 期貨跌 0.36%。

美國勞動力市場復甦面臨漫漫長路，勞工部週五 (8 日) 報告顯示，12 月非農就業人數減少 14 萬人，為去年 4 月以來首度減少，遠遜於市場預期，失業率維持 6.7% 不變。

非農報告顯示，2020 年全年就業人數減少共減少 937 萬，創下 1939 年以來最高記錄，並超過 2008 年和 2009 年金融海嘯爆發後的總和。

美國總統當選人拜登上周五 (8 日) 呼籲立即推出數兆美元的財政刺激，包括把紓困支票提高到每人 2000 美元。但提案在民主黨內引發正反意見，意味著拜登雖然完全執政，但在參院僅掌握微弱多數，要如願推動更大規模紓困仍有變數。

2. 華爾街投行將下市在港 500 多種結構性產品

因應川普的軍企投資禁令，包含高盛 (Goldman Sachs)、摩根大通 (JP Morgan) 及摩根士丹利 (Morgan Stanley) 在內等華爾街投行已向香港交易所提交文件，將中國三大電信巨頭相關的 500 多種香港上市結構性產品予以下市。\

華爾街三大投行週日 (10 日) 向港交所提交文件表示，將排除在香港上市，與中國電信、中國移動以及中國聯通，或是與恆生指數掛鉤共 500 多種金融結構性產品，道富銀行 (State Street) 也表示，該公司管理追蹤恆生指數的指數股票型基金 (ETF)，不會對受制裁股票進行任何新的投資行為，但仍維持現有股權。

美國財政部下的海外資產管制辦公室 (OFAC) 上週發布指引稱，川普行政命令將自美東時間 11 日起生效，行政命令適用範圍內所有產品交易均將受到限制，屆時投行禁止向投資人出售相關產品，所有交易將在 1 月 25 日暫停，產品會在 1 月 28 日下市。由 15 家公司在港上市的結構性產品共超過 1.2 萬種。

3. 傳特斯拉要針對中國喜好找專屬設計師

周一 (11 日) 陸媒報導指出，根據消息來源表示中國特斯拉 (TSLA-US) 正在當地尋找設計總監，這是該公司在上海或北京設立「全功能工作室」的目標項目之一，該工作室的最終目的是要針對中國消費者的喜好設計出電動車。

消息來源稱，在過去 4 個月的時間裡，特斯拉的人事部門與幾家獵人頭公司一直在產業內找尋合適的人選，主要是透過 LinkedIn 等方式與候選人接觸。而條件是具備 20 年以上工作經驗，且了解中美兩國文化者。

目前已透露的消息是特斯拉全球設計負責人 Franz von Holzhausen 已經對一些候選人進行面試。因該消息極度敏感和機密，消息人士均拒絕透露身份。而特斯拉也沒有針對該消息做出回應。

4. 比特幣急挫 10% 以上

在站上 4 萬美元後不久，比特幣由台北時間周日 (10 日) 晚間開啟跌勢，大跌超過 10%，至 35000 美元下方。

至台北時間周一下午 13:10，比特幣在主要交易所價格約 35680 美元，較 1 月 8 日創下的歷史高點 41362 美元，下跌約 14%。周一最低價在 33447 美元左右，是 1 月以來的低點。

早期就開始關注比特幣的著名分析師，Fundstrat 的 Thomas Lee 表示，在 2021 年餘下的時間裡，投資人將不得不面對比特幣的大幅波動，它可能由現價大跌 50%，之後再上漲，全年漲幅再度達到 3 倍以上。

5. 車用晶片短缺衝擊 汽車製造商提減產、停工計畫

全球範圍內車用晶片短缺，正迫使大型汽車製造商由疫情復甦的速度受限，只能停止或減緩汽車生產。

福特 (F-US)、豐田汽車 (7203-JP)、飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler Automobiles) 及日產汽車公司 (7201-JP) 周五 (8 日) 表示，由於半導體短缺，他們將在本月減產，本田汽車 (7267-JP) 也在周五表示，在日本的產量可能會受到半導體短缺的影響。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 分析師 Daniel Levy 發布報告表示，晶片供應問題可能會限制近期汽車生產，而行業官員表示，他們正在優先考慮生產高利潤的汽車。

恩智浦半導體 (NXP Semiconductor) 等主要汽車晶片生產商表示，汽車生產的反彈比預期更快，使得他們難以增產。與此同時，個人電腦、筆記型電腦與遊戲機的銷量增大，導致如 Nvidia Corp 等領先的晶片公司警告供應緊張。