台積電獨木難撐 台股「疫」外上沖下洗 跌56點收15500點

台股今 (12) 日在台積電、聯發科創天價帶動下，早盤站上 15600 點關卡，最高來到 15642 點，續締新猷，半導體族群為盤面多頭指標，不過，隨著高檔賣壓出籠，加上國內傳出某醫院有新冠肺炎感染事件，引發市場疑慮，指數盤中跌勢加重一度跌逾百點，終場收斂跌幅下挫 56.6 點，收 15500.7 點，成交值 3696.01 億元。

英特爾預計 1 月 21 日說明下一代晶片製程問題的解決計畫，市場預期可望擴大與台積電的合作，激勵台積電 ADR 周一收漲 3.3%。台積電股價連日走強，昨日尾盤急拉後，今日再延續漲勢，一度衝上 597 元，市值達 15.48 兆元，刷新歷史紀錄，終場仍有 1% 以上的漲勢，收 591 元。

國內傳出北部某醫院內部有特殊事件，不收患者與手術全停，引發市場聯想，隨著賣壓湧現，權值股普遍翻黑，聯發科早盤一度攻上 868 元新天價，終場跌 0.6%，收 846 元；鴻海、聯電重挫逾 3%；大立光挫近 2% 摜破 3000 元大關，不過，股后矽力 - KY 仍獲買盤青睞，終場強漲逾 3%，來到 2740 元。

隨著疫情恐慌升溫，口罩股漲勢再起，恆大、康那香、美德醫療 - DR 均亮燈漲停，清潔用品大廠毛寶、檢測股亞諾法、原料藥廠永日同步攻上漲停價，疫苗股高端疫苗、國光生也分別大漲逾 7%、3%。

封測產能吃緊，日月光控股調漲價格後，今年上半年接單依舊爆滿，營運成長吞下定心丸，帶動股價持續向上推升，今日一度大漲逾 6%，來到 96.3 元，終場仍有約 2% 的漲幅。此外，其他封測廠力成、頎邦、欣銓等也在盤面上表現。

此外，散熱廠去年下半年營運倒吃甘蔗，帶動 7 家全年營收創高，今日重獲買盤青睞，雙鴻早盤勁揚逾 6%，衝上 240 元，創波段新高，但隨著高檔賣壓出籠，漲幅收斂至 2.4%；奇鋐、健策等同樣吸引資金進駐。