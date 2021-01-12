〈台股盤前要聞〉聯發科去年營收創高、盛群有望切入Apple Car 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有八大重點，包括聯發科去年營收達 3221 億元，創下歷史新高；中華電擠下台灣大，睽違 8 年再度重返獲利王寶座；盛群 MCU 獲現代汽車採用，有望同步切入 Apple Car 供應鏈。以下是今 (12) 日必看重要財經新聞。

聯發科去年 Q4 營收微幅季減達財測上緣 全年衝 3221.46 億元創新高

聯發科 (2454-TW) 昨 (11) 日公布 2020 年 12 月營收 324.29 億元，月減 3.31%，年增 46.81%，寫同期新高，第四季營收 964.05 億元，季減 0.9%，年增 48.98%，累計 2020 年營收 3221.46 億元，年增 30.84%；聯發科去年第四季受惠行動運算、物聯網及智慧家庭平台客戶拉貨力道持強，營收達財測上緣，全年則衝歷史新高。閱讀全文...

電信三雄獲利大洗牌 中華電拿下三冠王 遠傳單月首超車台灣大

電信三雄昨 (11) 日公布去年營運表現大洗牌，中華電 (2412-TW) 睽違 8 年重返獲利王寶座，去年 12 月每股純益 0.36 元、第 4 季 1.06 元、全年 4.31 元拿下三冠王；值得注意的是，遠傳 (4904-TW)12 月 EPS 0.19 元，單月首度超車台灣大 (3045-TW) 0.14 元。閱讀全文...

盛群 MCU 獲現代汽車採用 有望同步切入 Apple Car 供應鏈

盛群 (6202-TW) 搭上電動車熱潮，旗下微控制器 (MCU) 產品已獲得南韓汽車大廠現代 (Hyundai) 採用，導入現代汽車的音效模組。同時，蘋果 (AAPL-US) 傳出與現代汽車攜手研發 Apple Car，盛群可望隨之打入供應鏈，成台灣 IC 設計廠第一家浮出檯面，搶搭 Apple Car 熱潮的業者。閱讀全文...

台股飆高 散戶大軍交易人數突破 338 萬 八年來新高

台股去 (2020) 年在權值股王台積電 (2330-TW) 帶領指數站上歷史新高 14732 點亮麗封關，指數創高也提高投資人進場意願，根據證交所統計，截至去年第 4 季，單季金額超過 5 億元的大戶或與成交金額低於 1 億元散戶交易人數分別達 2041 人、338 萬人，同步創下 8 年來新高。閱讀全文...

我受僱員工前 11 月實質總薪資突破 53K 創同期新高

主計總處昨 (11) 日公布 11 月工業及服務業薪資統計結果，前 11 月全體受僱員工實質總薪資 53173 元，年增 1.73%，首次突破 53000 元並創新高，其中，實質經常性薪資 41516 元，也首度突破 41000 元，年增 1.78%，增幅則是 20 年來同期最高。閱讀全文...

海運豐收年 貨櫃三雄、貨攬業單月、單季、全年營收同寫新高

海運市況火熱，繼長榮 (2603-TW) 上周五公布去年 12 月合併營收寫新高後，貨櫃航商陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 甚至是貨物承攬業者台驊 (2636-TW) ，昨 (11) 日公布單月、單季和全年營收均寫下新高紀錄，堪稱海運史上最熱一年。閱讀全文...

中鋼去年 12 月營收寫 16 個月高 Q1 量增價揚營運續強

中鋼 (2002-TW) 昨 (11) 日公告去年 12 月營收 306.08 億元，月增 2.3%、年增 5.2%，寫 16 個月新高；第四季營收 876.06 億元，季增 14.3%、年增 3.8%，寫下 5 季新高，中鋼指出，目前首季接單也已經突破 300 萬噸，優於去年第四季，加上在國際行情支撐盤價續揚下，首季營運估將季增。閱讀全文...

新光金連二月獨虧 15 家金控去年狂賺近 3800 億元 富邦金最佳進步獎

15 家金控去 (2020) 年 12 月獲利全數出爐，只有 5 家金控獲利較前一月成長，新光金 (2888-TW) 獲利更是連續兩個月獨虧，自結單月稅後虧損比前一個月擴大至 31.1 億元。不過綜觀 15 家金控，合計全年首度大賺近 3800 億元、達 3790 億元，遠遠超越前一年的 3500 億元，且只靠 6 家金控正成長，就改寫獲利歷史新高，主要是有 4 家金控獲利締造新猷。閱讀全文...