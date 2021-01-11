台積電拉尾盤飆新天價584元 市值攀至15.14兆元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 開紅盤以來股價連日走強，今 (11) 日早盤雖回檔修正，但尾盤急拉收在今日最高點、同時也是歷史新天價 584 元，小漲 0.68%，市值達到 15.14 兆元，續寫新高。

台積電自今年 1 月 4 日開紅盤以來，獲外資回補力挺，連日改寫歷史新天價，市值接連突破 14 兆、15 兆元大關，光是上周單周、市值就激增超過 1.29 兆元。

看好台積電營運動能強勁，先前保守看待半導體庫存議題的外資，相繼翻多喊買，在台積電週四 (14 日) 召開法說會前夕，大舉調升目標價；目前已有 14 家內外資看好台積電股價衝 600 元。

美系外資看好，台積電今、明年資本支出均將維持高檔，今年資本支出最高金額上看 220 億美元。對於今年營收，最樂觀的外資更預估將成長 19%。

此外，外媒彭博引述知情人士報導，指出英特爾已與台積電及韓國三星洽談，討論將英特爾部分最好的晶片，交由 2 家公司代工生產；此消息也再為英特爾委外台積電代工，增添更多想像空間。

台積電去年第四季營收 3615.32 億元，季增 1.43%，年增 13.97%，符合財測預期，改寫上季寫下的新高紀錄；去年全年營收 1 兆 3392.55 億元，年增 25.2%，也創新高。

