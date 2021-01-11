新光金連二月獨虧 15家金控去年狂賺近3800億元 富邦金最佳進步獎

15 家金控去 (2020) 年 12 月獲利全數出爐，只有 5 家金控獲利較前一月成長，新光金 (2888-TW) 獲利更是連續兩個月獨虧，自結單月稅後虧損比前一個月擴大至 31.1 億元。不過綜觀 15 家金控，合計全年首度大賺近 3800 億元、達 3790 億元，遠遠超越去年全年才賺 3500 億元，且只靠 6 家金控正成長，就改寫獲利歷史新高，主要是有 4 家金控獲利締造新猷。

其中，富邦金 (2881-TW) 為最佳進步獎，而華南金則獲利墊底，並以年衰退 45.6% 退步最多。

雖然 15 家金控全年合計獲利破歷史紀錄，但卻有多達 9 家金控獲利較前一年衰退，等於只靠 6 家金控正成長支撐，包括富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、元大金 (2885-TW)、台新金 (2887-TW)、國票金 (2889-TW)、日盛金 (5820-TW)，其中，僅台新金維持持平，其餘都是雙位數跳升，尤其富邦金大躍進 55% 挹注，因此拉抬整體金控合計獲利首度賺到 3800 億元，改寫歷史新高。

不但如此，富邦金、國泰金、元大金、國票金等 4 家金控全年獲利都改寫歷史新高，表現搶眼。且光是富邦和國泰金兩大金控獲利，就佔了全體 15 家金控獲利 44%，顯示大者恆大的態勢。

富邦金寫七大驚奇 連 12 年蟬聯獲利王

富邦金去年 12 月稅後純益 104.8 億元、全年稅前盈餘首破千億元達 1039 億元、稅後純益達 908.57 億元、每股稅後純益 8.59 元，包含所有子公司全年稅後純益，還有金控和人壽的淨值，全數創下歷年最高紀錄，合寫七大驚奇。

富邦金表示，主要子公司成長動能強勁，包括富邦人壽、富邦產險、富邦證券、富邦華一銀行累計去年全年稅後純益均創下歷史新高；其中，富邦人壽、富邦產險去年 12 月單月獲利亦創歷史新高。而至 12 月底，富邦金控合併淨值約 7620 億元，富邦人壽合併淨值超過 4980 億，淨值雙雙創歷年最高紀錄。

國泰金也創七大奇蹟 EPS 以 5.39 元居獲利亞軍

國泰金控 (2882-TW) 去 2 年 12 月稅後純益 35.7 億元，累計全年稅後賺 758 億元創歷史新高，年成長 19%，每股稅後純益達 5.39 元亦是新高，且國泰金去年底總資產達 10.96 兆元，國壽 12 月稅後純益 33.1 億元與全年稅後純益 525.4 億元，國泰金合併淨值達 9068 億元、國壽淨值 7232 億元，全數都創下歷史紀錄。

國泰金去年稅前盈餘達 816.3 億元，若加上子公司國泰人壽在 2020 年一次認列印尼 Mayapada 銀行的 140 億元投資損失，及因應新台幣強勁升值壓力而增提 100 億元的外匯價格變動準備金，其實國泰金亦有獲利千億元的水準。

國泰金表示，國壽 12 月投資績效良好，避險操作得宜，自願增提 30 億元外匯 價格變動準備金以因應匯率變動，整體外匯價格變動準備金達 148 億元。保單策略方面，國壽業務面持續價值導向策略，保單銷售以投資型保單及傳統型分期繳為主，12 月 FYP 金額為 157 億元、FYPE 金額為 45 億元，FYP 及 FYPE 業界排名皆為第一。

而國泰世華銀行持續維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質維持良好，12 月稅後純益 2.3 億元，全年稅後純益 223.1 億元。

中信金全年獲利小減 0.1% 元大金全年獲利創歷史新高

中信金 (2891-TW) 自截 12 月單月稅前盈餘為 19.62 億元，稅後純益為 22.56 億元，累計全年稅前盈餘 515.77 億元，合併稅後純益 428.53 億元，僅微幅年減 0.1%，每股稅後純益為 2.15 元。

中信金表示，12 月各項業務維持穩健，其中，子公司台灣人壽為因應未來匯率變化，增提 15 億元外匯價格準備金，導致 12 月稅前盈餘小虧 4500 萬元、稅後純益僅 1.5 億元，全年稅後純益 165.34 億元。

元大金 (2885-TW) 在 10 月底已經賺贏去年全年，受惠去年台股量價皆創歷史新高，金雞母元大證券全年稅後純益 143.99 億元，較前年大幅成長近六成，推升元大金去年稅後獲利達 241.07 億元，創歷史新高，年成長達 18%，每股稅後純益也繳出 1.99 元好成績。

兆豐金全年獲利年減 13% 新光金匯損拖累累計獲利年減 13.7%

兆豐金 (2886-TW) 穩坐公股金控獲利王，但因兆豐銀單月獲利掉到 17 億元，兆豐金全年稅後純益 250.34 億元、年減 13%，EPS 為 1.84 元。

新光金 11 月稅後淨損 8.17 億元，12 月虧損又擴大，單月稅後淨損 31.1 億元，為唯一連續兩個月單月虧損的金控，主要因新壽深受匯損所苦，單月避險成本逾 50 億元，所以出現單月稅後虧損；也拖累新光金全年稅後純益縮水至 143.37 億元，年減幅度由前一個月的 8.7%，擴大為衰退 13.7%，累計每股稅後純益 (EPS) 也縮至 1.34 元，獲利排名掉到第七名。

玉山金全年獲利年減一成 第一金累計獲利年減 13.2%

玉山金 (2884-TW) 自結單月稅後純益 12.02 億元，全年稅後純益 180.16 億元，較去年同期減少 10.4%，每股純益為 1.43 元。主要子公司玉山銀行全年稅後純益 164.97 億元，較去年同期減少 16.0%；但台股暢旺，帶動玉山證券全年稅後純益成長 82.5%，玉山創投全年稅後純益更是大舉成長 699.8%。玉山金表示，面對市場變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理。

第一金 (2892-TW) 自結去年 12 月稅後純益為 9.18 億元、月減 20.17%，主因子公司一銀在 12 月增提備抵呆帳多提了約 7.9 億元，累計全年稅後純益 168.08 億元、年減 13.2%，累計 EPS 為 1.31 元。

合庫金全年獲利年減 2.71% 台新銀 12 月提列史上最大盜領案 3 億元賠償損失

合庫金 (5880-TW) 自結 12 月稅後純益 15.38 億元、月減 3.41 億元，主要是年底內部有應付未付費用提存及補提營業費用等合計約上看 3 億元，使得合庫金全年稅後純益 171.35 億元、年減 2.71%，是公股金控中獲利年衰退幅度最小的，全年 EPS 為 1.24 元。

台新金 (2887-TW) 自結 12 月稅後純益 5.61 億元，累計稅後純益 144.9 億元，較去年持平，每股稅後純益 (EPS)1.17 元。台新銀行 12 月稅後純益 3.77 億元，本月因提列中和分行史上最大金額盜領案賠償損失 3 億元，及放款大幅成長而依法提列備抵呆帳，故整體獲利較前月衰退；惟核心業務獲利動能穩健，全年累計稅後純益 121.90 億元，年成長 3%。資產品質維持穩健，截至 12 月底逾放比為 0.15 %，備抵呆帳覆蓋率為 855.31%。

台新證券 12 月稅後純益 1.23 億元，在證券市場交易持續熱絡下，經紀業務穩健獲利；全年累計稅後盈餘 7.73 億元，年成長 20%，主要是台股大盤指數走升且證券市場交易量增加，帶動經紀業務成交量及市佔率創新高，業務持續穩健成長



國票金全年獲利創歷史新高 開發金全年獲利年減 2.3%

國票金 (2889-TW) 自結全年稅後純益 32.4 億元，創金控成立以來最高紀錄，年成長 23.4%，EPS 達 1.12 元，主要得力於雙引擎的票券及證券子公司營運表現優異，其中國際票券授信業務近年積極調整授信結構，推展 FRCP 及跨足聯貸業務，且經營外幣債券業務有成，養券及部位操作得宜，實現資本利得，都是推升獲利創高的功臣。

永豐金 (2890-TW) 自結 12 月單月獲利 8.68 億元，全年稅後純益 122.04 億元、年減 2.19%，EPS 為 1.08 元。子公司永豐銀去年獲利 97.77 億元、年減 4.99%；永豐金證券全年稅後純益 28.17 億元、年增 47.95%。

開發金 (2883-TW) 發言人張立荃表示，12 月資本市場在法人買超下，帶動上漲趨勢，加上成交量能亦同步擴大，有效挹注證券及商銀等業務的獲利動能，開發金 12 月自結稅後獲利 11.39 億元，累計全年稅後獲利 125.48 億元，年減 2.3%，每股純益 0. 86 元。

華南金 (2880-TW) 今年可說是屋漏偏逢連夜雨，上半年受華南永昌證券踩雷導致獲利一路墊底，12 月合併稅後純益為 13.63 億元，累計全年合併稅後純益為 86.62 億元，年減幅度高達 45.6%，為退步最多的金控，不過比起之前一度腰斬，顯示衰退幅度已收斂，全年每股稅後純益為 0.67 元，每股淨值為 14.74 元。