12月金融風險指數微降 留意股市漲多壓力

金融研訓院今 (11) 日發布去 (2020) 年 12 月金融風險指數 (TAIFRI) 為 98.8 分，較調整後 11 月指數 98.9 微幅下降 0.1；在子構面部分，包括非金融部門、傳染與蔓延兩項治標都較前月下滑，其中必須留意，台股漲多可能引發價量風險變化。

報告指出，第一構面「資產評價壓力」分項指數為 101.8，與 11 月相同；第二構面「非金融部門穩定度」分項指數 12 月分數為 94.1，較 11 月指數 94.4 下降 0.3。

另外，第三構面「金融部門的穩定度」分項指數 12 月分數為 94.3，較 11 月指數 94.1 上揚 0.2；第四構面「傳染與蔓延」分項指數 12 月分數為 102.1，較 11 月指數 102.4 下降 0.3。

其中第一構面「資產評價壓力」的不動產市場分項指數部分，12 月分項分數 97.38 較 11 月的 97.65 下降，原因在於住宅租金從疫情影響中復甦，加上政府對不動產採取審慎措施，在市場預期心理發酵下，使得住宅價格租金比連續三個月下滑，創下去年三月疫情高峰以來的最低點。

至於股票市場變化部分，12 月分項分數來到 100 附近達 100.06，較 11 月的 99.58 上升。

研訓院分析，12 月台股大盤本益比達 22.48 創下近九年新高，但台股基本面相對國際股市條件佳，12 月底上市櫃合計創下 4000 億以上成交量已有資金效應明確訊號，今年 1 月初成交量更暴衝至 5300 億以上的歷史天量，但相對風險溢酬則創下近七年新低。

研訓院表示，由於股市短期變化幅度較大，需留意量價風險變化，但 12 月選擇權價格波動率創下去年 1 月以來新低，顯示金融市場信心仍穩定。

