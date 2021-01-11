【街口投信】股市及債市週報

【股市】

美國三大指數上周再創新高，主因喬治亞州舉行的選舉結果出爐，投資者對額外財政刺激措施的前景感到樂觀，以及美國國會確認拜登為下屆總統。此外，中小型股票為主的羅素 2000 指數也出現大漲情況。相反地，科技權重較高的 NASDAQ 指數則一度出現獲利下跌。民主黨取得參議院兩個席位後，將掌控兩個國會，這一結果可能會促進新的冠狀病毒刺激措施的通過，從而為美國的經濟復甦帶來希望。高盛預計，如果民主黨人獲勝並接管參議院，則近期內還將推出另一大刺激方案，同時，民主黨參議員也將再度討論支票發送金額調高的議案。政策利多的預期下，工業、原物料出現顯著上漲動力，而更多的救助金發放，也帶動消費性股票的上漲。而大規模刺激方案的推動預期下，美債殖利率走升，也推動銀行類股上漲。不過，由於擔心更高的稅率以及企業監管趨嚴，過去表現最好的科技股一度出現獲利賣壓，然而，投資人也關注於長期成長的實力下，科技成長股仍吸引資金回籠，持續推升股價上漲。

美國國會選舉落幕後，未來政策將會加大力道於財政刺激方案上，救助金支票金額的調高也可能再度提出討論，有助於周期性以及消費類股的表現。此外，街口投信分析疫情仍然處於高峰期，美國政治議題降溫後，市場將再度轉移焦點於此。因此，疫苗施打與推出的發展情況仍將是未來影響股市的重要因素。本周另外關注焦點為美國企業財報公布情況，首先由銀行類股開始，陸續進入最新一季的美股財報公布階段；而準總統拜登也將於本周公布數兆元刺激方案的細節，街口投信表示也將是投資人關注焦點。

【債市】

上周美國喬治亞州參議員選舉，民主黨取得關鍵二席位，在參院獲得 50 席位，若加上副總統則取得參院多數黨地位，市場預期完全執政之民主黨將力推更大規模之財政刺激政策，導致財政部發行更多債務，帶動美債殖利率上揚，由於高收益債券利差較寬，且目前全球有近 18 兆美元之負利率債券，投資人追逐收益心態，使基礎利率上揚對於高收益債影響較為輕微，巴克萊美國高收益債券指數通周仍上漲 0.23%。

初級市場方面，在年底沉寂一陣子後，年初新券發行量再度攀升，上周有超過 $7bn 高收益債券訂價發行，其中超過 6 成由能源企業發行，由於沙烏地承諾 2、3 月將每日減產 100 萬桶石油，帶動油價大幅走高，高收益能源產業債券平均殖利率跌破 6% 關卡，創下 3 年新低紀錄，促使能源企業積極發債以降低資金成本並延長債務到期天期。

街口投信本週主要關注聯準會官員談話以及拜登可能推出之更大規模財政刺激政策，二者對美債殖利率皆具有重大影響力，若美債殖利率持續走升，將對高信評債券形成較大壓力。

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