群聯11月營收月減5% 明年展望樂觀

記憶體控制晶片廠群聯 (8299-TW) 今 (8) 日公告 11 月營收 42.18 億元，月減 5.16%，年減 3.71%；前 11 月累計營收 443.22 億元，年增 9.17%，為歷年同期新高。群聯看好，明年整體市場需求將大幅成長，營運展望樂觀。

群聯董事長潘健成表示，許多第二、三季放緩的訂單，第四季開始啟動追加，加上遊戲機動能強勁，對本季展望偏向樂觀看待；而處分合肥兆芯的處分利益 40 億元，也將挹注第四季業外獲利。

潘健成指出，今年因疫情因素影響，整體儲存需求分別出現不同程度的影響，如消費應用、車載系統、嵌入式系統需求遞延，NB、教育、遊戲機及伺服器市場需求則上升，但群聯在各種儲存應用市場佈局完整，營運穩健成長。

展望明年，潘健成表示，手機相關行動業務將會一飛衝天，也已取得多家一線大廠筆電 Gen4 入場券，PC、伺服器應用會顯著增加，且明年將有 eMMC 模組等業務從零啟動，營收貢獻將明顯跳增，看好明年整體市場需求將大幅成長，營運展望樂觀，對未來 3-5 年也不悲觀。

對於 NAND Flash 市況展望，潘健成指出，明年第一季適逢傳統淡季，預期第三季起 NAND Flash 供給將轉趨吃緊，下半年都會處於吃緊狀態，看好未來 5 年 NAND Flash 需求都將持續成長，也將搭著市況成長順風車，擴大市占率。