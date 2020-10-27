〈觀察〉可成瞄準筆電與車用 見效益還要再等等 短期營運仍有壓

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 今 (27) 日公告第三季財報，受到匯損與海外盈餘匯回稅務影響，單季每股純益寫逾 11 年新低，由於可成已確立逐步淡出蘋果手機機殼業務，未來打算靠筆電與車用產品推升營運成長，但由於車用布局還需時間發酵，法人指出，短期營運仍還有修正期。

2018 年底手機產業開始進入高原期，機殼產業競爭也越趨激烈，包含可成在內的機殼廠毛利率都因此承壓，從過往 40% 以上，降至今年第二季僅 23%，顯現產業競爭壓力逐步加劇，連同業鎧勝都併回和碩集團，更證實大集團趨勢逐步成形，對可成而言，單打獨鬥的戰鬥力雖具競爭力，但受客戶策略改變，獲利與發展空間也受限。

可成今年 8 月中宣布正式淡出手機機殼市場，出售泰州兩廠予中國藍思科技，可成指出，過去幾年累積不少資源與資產，淡出手機業務後，將能把更多資源放到 5G、車用與醫療產業，專注獲利更穩定的領域，追求更好的營運表現。

目前，最可先見效益的就是筆電，據悉，目前筆電廠導入金屬機殼的比重仍低，且可成也僅供應前六大筆電廠中的三家，光是品牌廠就還有成長空間，更不用說現在也只有高階機種導入金屬機殼，未來中階甚至中低階可能都會陸續採用，滲透率成長可期。

另外則是新能源車，可成近期已傳出，與美系電動車大廠特斯拉正合作多款內部機殼產品，並是採獨家方式供應，只不過車用市場的布局需要時間，要看到實際營收與獲利，最快也要到明年。

法人表示，短期可成營運仍有不小壓力，且過去蘋果手機營收占比不小，可成決定淡出後，勢必要面臨營收缺口如何補足的挑戰，但值得留意的是，可成總資產達 2441 億元，負債約 1004 億元，股東權益近 1437 億元，未來出售泰州兩廠後，手上將握有更多現金，接下來現今如何分配，也成市場關注重點。

另外，可成也透露，未來不排除透過股利、減資或庫藏股，提升股東價值。