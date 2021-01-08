筆電散熱模組需求不減 動力-KY、力致去年營收創新高

散熱模組廠受惠去年筆電散熱模組需求大增，動力 - KY(6591-TW) 去年營收 15.78 億元，年增 33.19%，創新高；力致 (3483-TW) 去年營收首度突破 50 億元大關，攀升至 58.62 億元，年增 21.36%，同創新高。

動力 - KY 12 月營收 1.49 億元，月減 11.64%、年增 32.42%；第 4 季營收 4.88 億元，季增 8.69%、年增 45.24%，同寫新猷。動力表示，除受惠宅經濟持續發燒外，帶動繪圖卡相關散熱風扇訂單增溫，加上下半年 NVIDIA 及 AMD 相繼推出新款 GPU，再推升高階顯示卡用散熱風扇出貨量大幅成長。

動力表示，AMD 陣營去年底陸續發表採用 RDNA 2 架構及 Navi 21 核心的新一代晶片，其中 RDNA 2 架構效能較前一代產品效能提升，且支援硬體加速光線追蹤功能，並搭配三風扇高效散熱系統，主攻 4K 與 1440p PC 遊戲市場，目前下游系統廠商已推出逾 10 個支援 NVIDIA 及 AMD 新款 GPU 設計款顯示卡，有望迎來今年高階產品用戶升級潮。

此外，NVIDIA 及 AMD 今年上半年將陸續推出中低階及入門款繪圖晶片，估將可吸引更多消費者更新硬體設備，動力目前正積極與客戶開發支援兩大陣營新款晶片的散熱風扇，並彈性調配東莞及江西兩廠產線，有助營運續成長。

力致 12 月營收 6.12 元，月增 19.7%、年增 56.82%；第 4 季營收 16.42 億元，季減 4.76%、年增 29.7%，去年單月、第 4 季同寫歷史次高。

力致今年積極布局車用市場，提供車廠電子系統散熱解決方案，目前已間接打入歐、日、韓車廠，包括電動車、汽柴油車、傳統轎車等，看好車用基期低，初步掌握明年車用訂單量，上半年營收貢獻有望大幅增長，非筆電其他通訊相關營收比重將躍升 2 成。