筆電客戶拉貨強勁 雙鴻營收同寫三個新高紀錄

散熱廠陸續公布營收，受惠筆電客戶拉貨較往年強勁，雙鴻 (3324-TW) 去年 12 月、第 4 季、全年營收同寫新高；泰碩去年營收 52.57 億元，年增 12.59%，創新猷。

雙鴻 12 月營收 12.65 億元，月增 3.28%、年增 38.08%；去年第 4 季營收 36.43 億元，季增 8.36%、年增 30.7%；去年全年營收 122.08 億元，年增 19.13%。

雙鴻旗下筆電客戶新品市場反應佳，去年底積極拉貨、且較往年強勁，帶動市占率再攀升，加上 Chromebook 需求同步成長，推升營收續登新高。

展望後市，雙鴻已與客戶討論今年筆電新機種訂單，新、舊品持續放量出貨下，筆電營收貢獻有望較去年成長，且英特爾將推出 Whitley 平台伺服器處理器新品，雙鴻伺服器開始出貨，有助毛利率成長。

泰碩 12 月營收 4.7 億元，月增 10.84%、年減 3.8%；第 4 季營收 12.94 億元，季增 0.54%、年減 7.37%；去年營收 52.57 億元，年增 12.59%。

泰碩雖然受限於與中興共同開發的基站 AAU 需重新設計，但第 4 季手機拉貨動能提升，加上使用熱板的電競筆電陸續出貨、伺服器需求暢旺，上季營收仍寫同期次高，法人預期，今年有望受惠手機、筆電出貨成長，營運同步看增。