雙鴻筆電客戶拉貨較往年強勁 動能有望延續至明年下半年

散熱模組廠雙鴻 (3324-TW) 持續受惠宅經濟需求，旗下筆電客戶新品市場反應佳，近期積極拉貨、且較往年強勁，加上已與客戶洽談明年新機種訂單，整體出貨動能將一路延續至明年下半年。

雙鴻表示，雖然今年手機市場需求疲軟，但商用筆電、電競筆電需求持續看增，且美系客戶推出的新機種，市場反應較往年好，帶動市占率再攀升，加上 Chromebook 需求同步成長，客戶本月急拉貨，目前先力拚滿足明年上半年需求。

再者，雙鴻已與客戶討論，明年下半年筆電新機種訂單，看好疫情推升宅經濟需求未減，新機種訂單量有望再成長，雙鴻明年全年新、舊品持續放量出貨下，筆電營收貢獻有望較今年大幅成長。

雙鴻除筆電出貨動能延續外，英特爾 (Intel) 明年第 1 季將推出 Whitley 平台伺服器處理器新品，雙鴻表示，伺服器新品預計下季開始出貨，由於新品效能、ASP 等均有提升，有助毛利率同步成長。

整體來看，雙鴻下季儘管遇上農曆春節、工作天數減少，但伺服器新品及筆電客戶急拉貨下，營運將優於今年第 1 季，明年全年營收則將優於今年。

雙鴻 11 月營收 12.25 億元，創新猷，月增 6.24%、年增 30.5%；前 11 月營收 109.42 億元，年增 17.27%；營收比重方面，筆電佔 41%、VGA/Gaming 佔 34%、手機佔 5%、伺服器佔 17%。