〈台塑四寶業績發表〉台化去年EPS 3.34元登每股獲利王 南亞純益年增11%為成長王

台塑四寶今 (8) 日公布去年第四季財報，受惠國際油價重回 50 美元，石化產品價格也同步上漲，四寶本業利益均較上季大幅成長，彌補部分缺乏現金股利挹注的獲利缺口，四寶第四季共賺 428.58 億元，台塑、台化單季每股賺 1.67 元並列第一；全年來看，台塑化順利扭轉前三季頹勢，營運轉盈，台化 EPS 3.34 元榮登每股獲利王，南亞則是四寶中唯一獲利較去年成長者，年增 11%。

台塑 (1301-TW)

台塑去年第四季稅後純益 106.41 億元，季增 2.8%，每股純益 1.67 元；去年稅後純益 199.67 億元，年減 46.5%，每股純益 3.14 元。

台塑去年第四季銷售價量齊揚，受惠美國颶風、中國大陸刺激內需及疫情轉單效應、韓國 LG 輕裂廠意外事故影響，市場供需失衡，推升各產品價格上漲，幅度介於 7-44％，帶動銷售價差增加 68.5 億元；也因開工率提升，適逢 PE、EVA 及 PP 等產品需求旺季，使銷售量差增加 16.1 億元。

雖然台塑第四季沒有股利收入，但本業利益較第三季大幅成長 162.7％，寫歷史同期次高；業外方面，認列權益法投資收益 46.1 億元，較上季減少 5.4 億元。

南亞 (1303-TW)

南亞去年第四季稅後純益 121.72 億元，季增 17.5%，每股純益 1.53 元；去年稅後純益 257.02 億元，年增 11.4%，每股純益 3.24 元。

南亞去年第四季受惠市場消費與產業活動轉趨活絡，本業獲利顯著增加，單季營業利益 105.7 億元，創下 IFRSs 合併財報實施 (2013 年) 以來新高；業外方面，認列權益法投資收益 33.3 億元，較上季減少 19.9 億元，匯兌損失則較上季增加 2.1 億元。

值得一提的是，南亞為台塑四寶中，唯一全年獲利較 2019 年成長的公司。南亞董事長吳嘉昭表示，去年初以來，產業面對疫情，由被動因應、設法降低傷害，逐漸轉為積極適應、從中尋求新經濟商機，使本業營業利益逐季增加，於第四季達到攀峰。

台化 (1326-TW)

台化去年第四季稅後純益 97.61 億元，季減 26.3%，每股純益 1.67 元；去年稅後純益 195.41 億元，年減 34.2%，每股純益 3.34 元。

台化去年第四季受惠石化、塑膠產品下游需求回溫，加上原料價格上漲及同業異常等，使產品行情高於第三季，營業利益增加，其中銷售量差增加 60 億元，售價差增加 65.6 億元。

業外方面，淨收益減少 59.6 億元，主要是沒有股利收入挹注，及權益法投資收益減少 16.3 億元所致。

台塑化 (6505-TW)

台塑化去年第四季稅後純益 102.84 億元，季減 35.1%，每股純益 1.08 元；去年稅後純益 74.84 億元，年減 79.7%，每股純益 0.79 元。

台塑化去年第四季銷售量差增加 82.7 億元，銷售價差增加 16.5 億元，主要受惠烯烴事業產能利用率、毛利增加帶動，而第四季雖認列 1.8 億元的存貨評價回升利益，但回沖金額較上季減少。業外方面，因未有現金股利挹注，加上權益法投資收益減少 7.5 億元，使業外收益較上季減少 24.5 億元。

台塑化上半年受到疫情影響，國際油價暴跌，認列龐大的庫存跌價損失，導致營運大幅虧損，上半年就虧損達 186.5 億元，但第三季起油價回穩，加上烯烴事業營運回溫，台塑化利差空間擴增，營運翻揚，前三季稅後虧損收斂至 27.99 億元，第四季再大賺 102 億元挹注下，全年順利轉正。