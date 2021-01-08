〈台股盤後〉超級資金行情挹注大盤跳漲249點 周線連10紅

在國際熱錢湧入下，台股今 (8) 日大漲 249.95 點或 1.64% 作收，成交值達 3948.02 億元，周線大漲 731.42 點，周線連 10 紅，證券分析師張陳浩認為，資金行情湧動，基金經理人拚績效的「元月行情」助推，台股元月將以「一波到底」的走勢向上。

台股今天早盤開在 15365.13 點，最低 15275.38 點，大盤則以大漲 249.95 點或 1.64% 作收，今天的集中市場大盤市場成交值達到 3948.02 億元。

台股在資金行情下，多頭資金積極尋找有題材個股切入，也造成近日盤中傳產、金融、電子及權值股輪動，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，國際熱錢最大特色在尋找大型、有量且「好進好出」的個股介入，且以目前的台股狀況來看，連同 OTC 的有題材小型股也成市場的重要介入作多標的。

就今天大盤來看，航運股長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 等個股，雖然昨日鉅量收黑，但被視為換手量，今天也反彈收紅。

至於權值股表現上，台積電 (2330-TW) 以盤中最高點的 580 元作收，上漲 15 元或 2.65%，創新天價，鴻海 (2317-TW) 在尾盤急拉收紅，收盤價報 108 元，較昨日上漲 1 元或 0.93%。

台積電並在今天盤後公布最新營收資訊，去年 12 月營收 1173.65 億元，月減 6%，年增 13.6%；去年第四季營收 3615.32 億元，季增 1.43%，年增 13.97%，符合財測預期，改寫上季寫下的新高紀錄；去年全年營收 1 兆 3392.55 億元，年增 25.2%，也寫下新紀錄。

大立光 (3008-TW) 在昨日召開法說，公布 2020 年第四季稅後純益 69.52 億元，每股純益 51.83 元，2020 年全年稅後純益為 245.29 億元，年減 13.21%，每股純益為 182.86 元，執行長林恩平對於 2021 年第一季營運看法保守，但今天股價收盤守住 3000 元大關，以 3040 元作收，較昨日上漲 10 元或 0.33%，成交量則放大到 1844 張。

證券分析師黃漢成指出，現階段台股大盤隨指數攀高導致震盪，表現仍屬正常，預估現階段台股仍將高檔震盪整理格局，會有類股輪動格局，但整體市場重心仍在電子股身上。