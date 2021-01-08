橘子痛失《天堂 2M》代理權 轉投資收益也落空

橘子 (6180-TW) 2017 年底代理韓國遊戲商 NCsoft 旗下手遊《天堂 M》，再掀營運高峰，傳出橘子極力爭取《天堂 2M》台港澳代理權，不過，根據《天堂 2M》台灣官網最新釋出的訊息來看，該款手遊確定由 NCsoft 自營，且橘子在去年也出清全數 NCSoft 的持股，橘子代理權與轉投資收益兩頭空，確定與《天堂 2M》分手。

橘子 2017 年 12 月推出代理 NCsoft 的手遊大作《天堂 M》，改寫多項台灣手遊市場新紀錄，剛上市時在 iOS 暢銷排行榜與 Google Play 最高營收榜，寫下連 4 周第一的好成績，最高同時上線人數破 40 萬人，橘子單月、單季營收也屢創新高，掀起新一波營運高峰。

《天堂 2M》今 (8) 日起開放事前預約，日前公開遊戲形象網站與宣傳影片，據官網消息指出，該款手遊由韓國 NCsoft 發行營運，並由台灣子公司 NC Taiwan 負責台港澳行銷等在地化服務。

NC Taiwan 是由 NCsoft 與遊戲橘子在 2003 年 8 月合資成立，成立後即代理 NCsoft 研發的《天堂 2》，不過，2007 年 NCsoft 從橘子手中買回部份持股，持股拉高至 85%，橘子持股則減少到 15%，橘子並在去年釋出剩下的 15% 持股，NC Taiwan 也成為 NCsoft 全資子公司。

NCsoft 2019 年在韓國推出承繼端遊《天堂 2》特性的手遊版本《天堂 2M》，便傳出橘子有意爭取代理權。該款手遊在韓國推出時，事前登錄達 700 萬人次，創韓國最高紀錄，上市 4 天後便超越《天堂 M》，成為韓國營收排行第一的手遊；且上市不到 3 個月，營收已達新台幣 45 億元，成為《天堂》IP 系列作中吸金能力最強的遊戲。

雖然未能順利取得《天堂 2M》代理權，重啟 2017 年底的爆發性營運成長動能，不過，橘子近年來積極衝刺自製手遊與生態圈整合平台，除本月將推出的代理手遊《龍之谷：新世界》外，今年中旬與下半年，也將陸續推出自研手遊《便利商店 M》、《櫻桃小丸子 M》。

橘子遊戲相關業務營收占比約 9 成，電商相關業務營收占比約 1 成，遊戲目前還是集團主要核心業務，在鞏固好遊戲營運前提下，今年起將展開全新策略佈局，衝刺以遊戲為核心的生態圈整合平台，上半年就可望上線，目標未來遊戲業務營收比重降至 5 成以下。