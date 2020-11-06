橘子下個25年 董座劉柏園將退居第二線

橘子 (6180-TW) 集團今 (6) 日舉辦 25 週年記者會，董事長暨創辦人劉柏園表示，明年起將衝刺生態圈整合平台，下個 25 年將讓更多年輕人開創新局，屆時自己也將退居第二線，交由專業經理人接班。

劉柏園表示，今年因為疫情關係，許多在其他國外大公司歷練的年輕人回來台灣，下一個 25 年盼能讓更多年輕人進入企業，開創想像不到的新格局。

劉柏園今年已年屆 50，他認為，50 歲是人生上下半場分水嶺，橘子的上半場是他自己帶領，要為橘子下個 25 年做好的開頭，等到出現新的爆發能量後，就會退居第二線。

劉柏園透露，目前已找到新的策略布局，是以遊戲為核心的生態圈整合，將作為開放式平台，提供給所有異業與同業，明年上半年可望上線，也將貢獻營收，但獲利仍將以遊戲為主。

橘子明年將推出至少 4 款遊戲新作，包括日系 RPG、日系戀愛手遊等，也將推出自研手遊《便利商店 M》、《櫻桃小丸子 M》，上半年將先亮相日系 RPG 遊戲，自製手遊推出時程落在年中與下半年。

橘子目前遊戲相關業務營收占比約 9 成，電商相關業務營收占比約 1 成。劉柏園指出，遊戲目前還是集團主要核心業務，在鞏固好遊戲營運的前提下，明年起將衝刺生態圈整合平台，目標未來遊戲業務營收比重降至 5 成以下。