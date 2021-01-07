台灣人壽旗下產險、資融更名 中國信託助攻業務推展

台灣人壽今 (7) 日宣布，旗下產險及資融兩家子公司於去 (2020) 年 8 月分別通過董事會決議，並獲主管機關核准，於今年 1 月起正式更名為中國信託產險及中國信託資融，宣告兩家子公司將結合中國信託集團的品牌綜效，擴展更多元的業務商機。兩家公司並表示，所有保戶及客戶權益維持不變，保戶與客戶無需作任何變更申請。

台灣人壽總經理莊中慶表示，產險與資融的全新更名，不僅結合中國信託於市場上領導品牌地位之外，也是避免與市場上同業品牌「台灣產物保險」的名稱混淆；更名為中國信託產物保險，不但符合客戶的期待，也因中國信託的品牌加持，有助於業務推展及人才招募。

其中有關於徵人，中國信託資融為擴大對消費者及企業用戶的服務，將會擴編業務部隊，因此今年的人才招募主要在業務體系。而中國信託產險未來的業務將朝向科技平台發展，採用人機協作模式，因此未來會著重在人才的發展及培訓。

中國信託產險近年來更積極於保險永續發展，以 ESG 精神融入商品、服務流程及職場環境中，如創新商品「居家綜合險」鼓勵使用綠色建材，即有優惠理賠，並連續二年獲得卓越保險評比「最佳創新商品獎」；更運用數位科技優化客戶體驗及服務效率，提供如「賴秘書 APP」、「B2B 新企業平台」、「智能客服」、「視訊理賠」等各項優質服務，實踐低碳行銷；於 2019 年起即連續取得環境管理（ISO 14001）、能源管理（ISO 50001）及溫室氣體盤查（ISO 14064）三大驗證。並響應政府政策，持續推動強制汽車責任保險。

中國信託資融則專營汽車、(重) 機車分期付款及企業租賃、融資業務，以客製化的作業流程、服務效率與專業技術，致力為消費金融及企業金融服務，並於 2019 年榮登中華徵信所「台灣地區大型企業排名 Top 5000」租賃及分期付款業第 5 名，及天下雜誌 2019「快速成長企業一百強」第 27 名。更名後將繼續為廣大消費者及企業用戶提供更專業及多元的金融諮詢與服務外，更具有便捷的汽車／機車分期付款，以及高度財務整合功能的企業機器設備租賃與動產抵押分期業務等服務。

