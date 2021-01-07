鼓勵汽機車汰舊換新 政院拍板貨物稅減徵再延長5年

行政院長蘇貞昌今 (7) 日拍板通過財政部擬具的《貨物稅條例》修正草案，將函請立法院審議。此次修法將汽車 5 萬元、機車 4000 元的減稅優惠再延長 5 年，同時，為加大機車汰舊換新誘因，放寬車籍報廢或出口登記時限，以及報廢與新購機車登記人可不限同一人。

財政部擬具《貨物稅條例》第 2、第 4 及第 12 條之 5 修正草案，主要有四大重點，第一、增訂在廠內供消費、加工為非應稅貨物等情形，視為出廠；第二、延長汰舊換新減徵新車貨物稅措施實施期間至 2026 年 1 月 7 日；第三、提高汽車汰舊車齡，由 6 年修正為 10 年，兼顧中古車業者權益；第四、放寬機車汰舊換新適用條件。

蘇貞昌表示，本條例汰舊換新減徵新車貨物稅措施實施迄今，對改善國內車齡老化問題及防制空氣污染具相當成效，為鼓勵民眾加速汰換老舊車輛，促進汽、機車產業發展，汽車 5 萬元、機車 4000 元的減稅優惠將延長 5 年。

《貨物稅條例》修正草案於今天行政院會上通過，將函請立法院審議，蘇揆裁示，請財政部、經濟部及環保署積極與朝野各黨團協調溝通，盼早日完成修法程序。

除了延長貨物稅減徵措施外，蘇揆強調，今年環保署不分油、電機車，仍將給予 3000 元汰舊換新補助，另外，政府已拍板，針對購車者，同意經濟部持續給予每一部 7000 元補助，若採用國產電池芯，再加碼補助 3000 元，要求相關部會多加宣導政策。