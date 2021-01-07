〈台股盤後〉權王續寫天價 電金傳強勢上攻 指數再寫新高

美股大漲激勵亞股同步走揚，台股今 (7) 日在權王台積電續創天價，鴻海跟進助攻，台塑四寶、金融股資金進駐下，指數開高走高，尾盤一度上攻至 15270.4 點，大漲 290 點續寫新高，終場漲勢小幅收斂，收在 15214 點，上漲 230.87 點或 1.54%，成交量縮至 3381 億元。

權值股方面，台積電開高走高，一度站上 570 元新天價，終場收在 565 元，大漲近 3%；鴻海表現持續強勁，近 2% 漲幅；台達電大漲超過半根停板，聯發科、面板雙虎、國巨等也扮演衝鋒要角。

台塑四寶躍上盤面焦點，台塑、台化表現最強勁，約有 3% 漲幅；台塑化站上百元關卡，寫近一年來新高；南亞收漲 1.13%。金融股也獲資金進駐，元大金、富邦金、中信金、兆豐金、第一金等均有 1% 以上漲幅；國泰金、華南金、國票金等同樣收紅盤。

拜登完全執政時代來臨，市場看好，新能源政策、紓困方案等施政計畫將順利推動，綠電概念股也成多頭聚集地，達能、安集、碩禾、國碩強勢收漲停，元晶大漲逾 6%，茂迪、聯合再生、台勝科等表現也不俗。

日前貨櫃航運股全面噴出，不過近兩日股價賣壓沉重，陽明連吞 2 根跌停板，回測 10 日線；長榮收盤逼近跌停，萬海跌幅逾 5%，中櫃、建新國際、台驊投控同步收黑。

法人表示，台股多頭氣勢不減，電子、傳產、金融股可望良性輪動，加上新台幣持續強勁，熱錢態勢檔不住，有望帶領台股續寫新高。