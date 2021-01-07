台股創15252點天價 三大跡象浮現 小心回馬槍修正風險

台股今 (7) 日盤中狂飆超過 260 點，衝高到 15252.81 點續改寫歷史新高，面對台股頻頻創高，法人提醒，短線大盤累積的漲幅與技術面乖離已大、高檔調節大量與外資買盤熄火等三大因素，操作上要留意指數出現回馬槍的修正風險；不過中長期仍不存在大跌的條件，回檔是掌握入市的買點。

群益投信表示，2021 年隨各國加大政策支持力道、市場恐慌漸散，風險性資產仍有表現機會，台灣經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會，成長性佳，且市場維持低利，資金持續充沛，中長期股市表現仍可期待，台股自然也是投資人成長投資必要選項。

群益投信表示，時序進入 2021 年，肺炎疫情雖仍未改善但各國持續採取措施以控制惡化，財政刺激政策亦陸續由各國政府推行上路，因上半年總體經濟數據基期較低，全球 GDP 可望出現強勁反彈，且各國央行貨幣寬鬆步調未變，故全球股市包含台股仍有新高點可期。

不過，群益馬拉松基金經理人王耀龍指出，短線上，雖然目前盤勢不存在大跌的條件，盤面依舊由多頭主導，但要特別提醒的是由於短線大盤累積的漲幅與技術面乖離已大、高檔區開始出現調節大量以及外資買盤熄火等三大因素，操作上要開始留意指數出現回馬槍的修正風險。

群益投信進一步表示，儘管如此，金融市場漲跌有時，可以透過定期定額長期投資，不但不用擔心回檔，更能掌握低檔入市獲利契機。而且現階段台股個股波動大，建議投資人可以台股共同基金為理財工具。

王耀龍指出，中長期來看，在景氣具韌性之下，市場機構也上修台灣經濟衰退預估值，2020 年的低基期支撐 2021 年的高成長。從基本面、資金面、價值面、信心面四大面向來看，全球央行力行寬鬆，台商回流資金、外資認錯回補買盤，資金的活躍有利台股後市表現；此外，台股殖利率穩定，廠商獲利顯著回升，評價具有上修空間，深具投資價值；最後今年面臨科技大創新，創新科技翻轉未來新生活，因此可特別著重創新科技類股。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈強調，不僅是台灣，全球今年投資的主要風險是通膨大於預期導致 FED 提早收緊資金，另外也要觀察二次疫情對於總體經濟的衝擊程度，在此兩大風險之前，台股今年仍可望受惠資金簇擁而水漲船高，不過投資重點還是選產業不選市，看好產業包括半導體、網通、新能源車、綠能、原物料等族群。

持續看好績優且有展望的成長型公司表現，特別是產業趨勢佳、具新科技和新應用題材之類股，創新科技如：5G、AI、物聯網應用興起，新規格、新平台帶動下一波科技革命，相關供應鏈類股值得留意；在電動車方面，多個國家的內燃機車輛禁售令將從 2025 年起啟動，象徵電動車時代的來臨，需求成長將使得相關零組件廠商可望長線受惠。此外，傳產則特別看好產業升級題材，包括民生需求商機，看好生技醫療、紡織新藍海、工具機、原物料。這些都是 2021 年台股投資不可忽視的主要趨勢。