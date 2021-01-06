集團成員營收報喜 佳世達去年營收1917億元創新高

佳世達 (2352-TW) 今 (6) 日公吿去年營收，在併購的明泰、聚碩、友通等公司營收創高挹注下，全年營收衝上 1917.28 億元，年增 12.9%，來到歷史新高，展望今年，佳世達認為，疫情下的網路佈建、數位轉型將會是推升今年營運續強的雙動能。

佳世達受惠併購效益持續發酵，12 月營收 192.23 億元，月減 3.3%、年增 33.7%；第四季營收 571.6 億元，季增 10.6%、年增 24.6%，則改寫單季新高。

觀察佳世達主要子公司表現，網通廠明泰 (3380-TW) 同樣在併購仲琦 (2419-TW) 挹注下，去年營收 321.71 億元，年增 103%，寫下歷史新高；仲琦去年營收 102.78 億元，約持平前年。

其餘公司方面，資訊軟體代理商聚碩 (6112-TW) 去年營收 135.12 億元，年增 9.8%、工業電腦廠友通 (2397-TW) 去年營收 83.49 億元，年增 18.7%，友通旗下的網安設備廠其陽 (3596-TW)，以及安控廠勝品 (6556-TW) 等去年營收均同步改寫新高。

佳世達表示，疫情對全球經濟景氣帶來衝擊，但透過大艦隊策略提前佈署，投入疫情下的網路佈建、數位轉型等商機，將成為今年的營運成長動能。