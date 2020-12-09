台灣大5G用戶數跨越30萬大關 全台總數逼近百萬戶

繼中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 對外宣布 5G 用戶已突破 30 萬戶，台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨今 (9) 日出席 IEEE 通訊大會，首度對外透露 5G 用戶數，他表示，上 (11) 月用戶數也跨越 30 萬戶關卡，樂觀看待明年 5G 用戶數將持續成長，估滲透率可達 15-20%、上看 150 萬戶。

林之晨今日指出，目前全台 5G 用戶數已破百萬用戶，其中，台灣大在 11 月突破 30 萬戶，整體用戶成長速度優於預期，預估明年台灣大 5G 用戶數滲透率約 15-20%，約可達 140-150 萬戶。

5G 基地台建設方面，林之晨表示，目前 3.5GHz 頻段全台已建設逾 5000 座，年底前會突破 6000 座，且全台 5G 覆蓋率約可達 6 成，由於目前基地台建置速度優於同業，因此明年建設將按部就班、不會太過積極，且明年資本支出將比今年低。

林之晨認為，5G 時代與 4G 時期相比，整體消費市場沒有太大變化，台灣大穩坐前三大電信，但與電信龍頭仍有差距，此外，台灣大積極拓展垂直領域，如串流遊戲、智慧家庭等，盼能在該領域成為最大供應服務商。

對於 6G 方面，林之晨表示，6G 時代一定會到來，只是待市場對 6G 有初步模樣後，再進一步定義 6G 時代，預期 6G 不再只限於 10 倍頻寬、超低延遲等特性，或是講求速度而已，而是連網裝置數量有可能擴增 10 倍以上，並把電腦運算去中心化。