材料-KY擬發6億元CB籌資 最快8月中送件

材料 - KY(4763-TW) 第二季受惠絲束市場需求大增，6 月拉貨量大舉衝高，下半年進入市場旺季，加上新產能投產，因應營運規模擴大，董事會決議發行 6 億元的無擔保可轉換公司債 (CB) 進行市場籌資，預估最快在 8 月送件。

材料 - KY 此次發債籌資，是該公司在台掛牌以來繼 2017 年 6 月後的第二次市場籌資，由永豐證券主辦，籌資目的為償還銀行借款及充實營運資金。

材料 - KY 第二季營收 5.44 億元，季增 3.71%，年減 1.02%；2020 年上半年營收為 10.68 億元，年增 6.03%。其中，6 月營收若以人民幣原幣別計算為 4993 萬元，創單月新高，預估 2020 年下半年營收可望大幅超越上半年 10.68 億元。

材料 - KY 今年首季稅後純益 1.26 億元，創新高，季增 23.52%，年增 81.13%，每股純益 2.5 元，材料 - KY 營收持續成長，包含來自中國客戶中煙公司密集提貨線束 2000 噸，陸續在 5-8 月認列營收。

同時，材料 - KY 持續邁入上游關鍵原物料自主生產，董事會通過以人民幣 5500 萬元 (約合新台幣 2.3 億元)，在山東棗莊投資年產 6 萬噸醋酐廠，可滿足目前年約 3.5 萬噸產能需求，同時市價走高時也可外賣獲取利潤。

材料 - KY 的上游原物料包括醋酐及木漿，其中醋酐占成本比重 2 成，材料 - KY 對此關鍵原物料重大投資案，除充分掌握來源，也可向上游整合，有助毛利率攀升。材料 - KY 投資的山東棗莊醋酐廠，預計近期內動工，施工期約 6 個月，2020 年底完工後，2021 年春節正式投產。