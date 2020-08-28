材料-KY擬發行CB籌資6億元 最快9月完成

材料 - KY(4763-TW) 今年下半年進入市場旺季，加上材料 - KY 新產能投產，因應營運規模擴大，決議發行 6 億元無擔保可轉換公司債 (CB) 進行市場籌資，此籌資案並在今 (28) 日申報生效，籌資目的為償還銀行借款及充實營運資金。

材料 - KY 此發債籌資案，是該公司在台掛牌以來，繼 2017 年 6 月後的第二次市場籌資，由永豐金證券主辦。依照籌資時程推估，此 CB 籌資案將在 9 月中旬完成。

材料 - KY 第二季每股純益 1.96 元，上半年每股純益 4.46 元。材料 - KY 持續邁入上游關鍵原物料自主生產，將以人民幣 5500 萬元 (約合新台幣 2.3 億元)，在山東棗莊投資年產 6 萬噸醋酐廠，可滿足目前年約 3.5 萬噸產能需求。

材料 - KY 的上游原物料包括醋酐及木漿，其中醋酐占成本比重 2 成，材料 - KY 投資關鍵原物料，除充分掌握來源，也可向上游整合，材料 - KY 投資的山東棗莊醋酐廠，2020 年底完工後，將於 2021 年春節正式投產。

今年下半年進入市場旺季，加上材料 - KY 新產能投產，因應營運規模擴大，董事會決議發行 6 億元無擔保可轉換公司債 (CB) ，進行市場籌資。

