材料-KY明年中菸訂單倍數成長 營運看俏

材料 - KY(4763-TW) 今年受惠絲束市場需求大增，6 月拉貨量舉衝高，第二季每股純益達 1.96 元，主要受惠菸品客戶對絲束拉貨大幅成長，明年中菸的絲束訂單，將衝上 4000 噸以上，較今年倍增，同時，此動能可望在明年進一步挹注，也有助材料 - KY 今年以來擴充的產能及經濟規模獲得去化。

材料 - KY 2020 年第二季每股純益達到 1.96 元，上半年每股純益 4.46 元，預估 2020 年下半年營收因為旺季需求因素，可望超越上半年 10.68 億元，全年本業可望賺回超過一個股本。

材料 - KY 營收成長，包含來自中國客戶中菸公司密集提貨絲束 2000 噸，提貨熱度將一直延續到 8 月；同時，根據來自中菸內部對於絲束的需求顯示，明年絲束需求較今年也將倍數成長， 也就是說，材料 - KY 來自中菸的絲束訂單，明年可能攻上 4000 噸以上。

材料 - KY 也持續邁入上游關鍵原物料自主生產，將以人民幣 5500 萬元 (約合新台幣 2.3 億元)，在山東棗莊投資年產 6 萬噸醋酐廠，可滿足目前年約 3.5 萬噸產能需求，且市價走高可外賣獲取利潤。

材料 - KY 的上游原物料包括醋酐及木漿，其中醋酐占成本比重 2 成，材料 - KY 投資關鍵原物料，除充分掌握來源，也可向上游整合，助毛利率攀升。材料 - KY 投資的山東棗莊醋酐廠，2020 年底完工後，2021 年春節正式投產。

今年下半年進入市場旺季，加上材料 - KY 新產能投產，因應營運規模擴大，董事會決議發行 6 億元無擔保可轉換公司債 (CB) 進行市場籌資， 材料 - KY 此次發債籌資案，是該公司在台掛牌以來繼 2017 年 6 月後的第二次市場籌資，由永豐金證券主辦，籌資目的為償還銀行借款及充實營運資金。