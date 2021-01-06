〈富采投控掛牌〉李秉傑：今年展望審慎樂觀 以最佳狀態迎接市場景氣復甦

晶電與隆達透過換股共同成立富采投控 (3714-TW) 今 (6) 日正式成立並掛牌上市，集團將分為晶電、隆達、晶成半導體三大事業領域，董事長李秉傑表示，對今年展望審慎樂觀，期待以最佳狀態迎接復甦的市場景氣。

富采控股除將持續投資 Mini/Micro LED 顯示器市場，以鞏固領先地位外，更加速化合物半導體在車用、感測、功率元件、5G 通訊及晶圓製造領域的先進技術發展，提升國際競爭力。

富采控股集團分為三大事業領域，晶電將專注在 LED 磊晶與晶粒、隆達則專注於封裝與模組、旗下晶成半導體則發展先進化合物半導體晶圓製造。

富采控股並於今日召開董事會，通過由李秉傑擔任董事長暨總經理，張博儀擔任財務長暨發言人、張世賢任公司治理主管。

李秉傑表示，富采控股是化合物半導體產業投資平台中，唯一結合 LED 與先進化合物半導體產業的投資平台，未來將在 Mini/Micro LED 顯示器、感測、車用、功率、通訊等應用做出貢獻，投身新一代功率電子、無線通訊產業，佈局快充、電動車等市場及 5G 通訊領域。

晶電與隆達正積極加速整合與分工，李秉傑表示，對今年展望抱持審慎樂觀態度，期待以最佳狀態迎接復甦的市場景氣，擴大國際市場影響力。